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    «Байер» интересуется защитником «Реала» Эрнандесом

    Левый защитник «Реала» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в Германии, сообщает Goal.com.

    По информации источника, купить 21-летнего испанца французского происхождения хочет «Байер».

    Стоимость возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. Немецкий клуб также может арендовать футболиста с опцией выкупа.

    • Сезон-2018/19 Эрнандес провел на правах аренды в «Реал Сосьедаде», сыграл 28 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.
    • Ранее в Бундеслигу перебрался брат фулбека. Люка Эрнандес за 80 миллионов евро перешел в «Баварию».

    Источник: Goal.com

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