«Байер» интересуется защитником «Реала» Эрнандесом

Левый защитник «Реала» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в Германии, сообщает Goal.com.

По информации источника, купить 21-летнего испанца французского происхождения хочет «Байер».

Стоимость возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. Немецкий клуб также может арендовать футболиста с опцией выкупа.