«Байер» интересуется защитником «Реала» Эрнандесом

Левый защитник «Реала» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в Германии, сообщает Goal.com.
По информации источника, купить 21-летнего испанца французского происхождения хочет «Байер».
Стоимость возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. Немецкий клуб также может арендовать футболиста с опцией выкупа.
- Сезон-2018/19 Эрнандес провел на правах аренды в «Реал Сосьедаде», сыграл 28 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.
- Ранее в Бундеслигу перебрался брат фулбека. Люка Эрнандес за 80 миллионов евро перешел в «Баварию».