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    Александр Медведев: «Как руководитель «Зенита», я сделаю все, чтобы Дзюба остался в клубе»

    Генеральный директор «Зенита» Алекснадр Медведев высказался о возожном уходе форварда Артема Дзюбы из клуба.

    «Считаю, что мечтать – это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний.

    Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в «Зените».

    Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги.

    Вклад Артема в победу в чемпионате России очень большой. Перед клубом стоят только чемпионские задачи в следующем сезоне.

    Лига чемпионов – это соревнование, о котором многие футболисты могут только мечтать, но никогда не сыграть в нем. А тут можно выступить, да еще и при жеребьевке из первой корзины.

    Плюс у нас состав, который при должном усилении может играть с любым соперником. Могу сказать, что усиление точно будет. Но на какие позиции – это я оставлю в секрете», – сказал Медведев.

    • Дзюба говорил в интервью, что хотел бы поиграть в Англии. Игрок допускает уход из «Зенита».
    • В сезоне-2018/19 нападающий сыграл за в 37 матчах, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      BallWer 26 минут назад

      Не плохая статистика у него.!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3476

      la verdad 46 минут назад

      Медведев сказочный президент Зенита :)

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