Александр Медведев: «Как руководитель «Зенита», я сделаю все, чтобы Дзюба остался в клубе»

Генеральный директор «Зенита» Алекснадр Медведев высказался о возожном уходе форварда Артема Дзюбы из клуба.

«Считаю, что мечтать – это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний.

Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в «Зените».

Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги.

Вклад Артема в победу в чемпионате России очень большой. Перед клубом стоят только чемпионские задачи в следующем сезоне.

Лига чемпионов – это соревнование, о котором многие футболисты могут только мечтать, но никогда не сыграть в нем. А тут можно выступить, да еще и при жеребьевке из первой корзины.

Плюс у нас состав, который при должном усилении может играть с любым соперником. Могу сказать, что усиление точно будет. Но на какие позиции – это я оставлю в секрете», – сказал Медведев.