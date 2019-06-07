Грановская: «Азар с детства мечтал играть за «Реал». Мы уважаем его решение»

Директор «Челси» Марина Грановская высказалась о трансфере полузащитника Эдена Азара в «Реал».

«С грустью мы прощаемся с Эденом, и мы дали ему четко понять, что очень хотели бы, чтобы он остался. Но мы уважаем его решение и желание ставить перед собой новые цели в другой стране, поскольку он с детства мечтал играть за «Реал»».

Мы никогда не забудем того, что он сделал для клуба. Все, кто следили за его игрой в «Челси», получали огромное удовольствие, и не раз он решал исход важных матчей. Мы благодарим Азара за это. Во время пребывания в клубе он был образцом профессионализма и прекрасным человеком, с которым было приятно общаться и работать. Мы всегда будем рады ему на «Бридже», – сказала Грановская.