Гвардиола: «Десять лет назад никто не думал о победе «Сити» в АПЛ, теперь говорят об ЛЧ. Мы принимаем вызов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об участии в Лиге чемпионов.

«Футбол всегда дает еще один шанс. Люди говорили, что пока мы не выиграем Премьер-лигу, мы не можем считаться одной из лучших команд. Это нормально, мы принимаем вызов.

Десять лет назад никто не мог подумать о победе в АПЛ, теперь люди начинают говорить об этом [о победе в ЛЧ – прим. «Бомбардира»]. Это первый шаг, это хорошо.

Мы принимаем вызов. Если этого не произойдет в следующем сезоне, то тогда через сезон. Если не произойдет через сезон, то через еще один сезон. Со мной или без меня. С этими игроками или нет. Важно победить. Возможно, однажды это произойдет. Если этого не произойдет, то окей – не повезло. Мы попытались. Важно пытаться. Как это было с АПЛ.

Мы выиграли, но мы могли и проиграть. Важно, что мы были в игре», – сказал Гвардиола.