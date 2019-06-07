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    Гвардиола: «Десять лет назад никто не думал о победе «Сити» в АПЛ, теперь говорят об ЛЧ. Мы принимаем вызов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об участии в Лиге чемпионов.

    «Футбол всегда дает еще один шанс. Люди говорили, что пока мы не выиграем Премьер-лигу, мы не можем считаться одной из лучших команд. Это нормально, мы принимаем вызов.

    Десять лет назад никто не мог подумать о победе в АПЛ, теперь люди начинают говорить об этом [о победе в ЛЧ – прим. «Бомбардира»]. Это первый шаг, это хорошо.

    Мы принимаем вызов. Если этого не произойдет в следующем сезоне, то тогда через сезон. Если не произойдет через сезон, то через еще один сезон. Со мной или без меня. С этими игроками или нет. Важно победить. Возможно, однажды это произойдет. Если этого не произойдет, то окей – не повезло. Мы попытались. Важно пытаться. Как это было с АПЛ.

    Мы выиграли, но мы могли и проиграть. Важно, что мы были в игре», – сказал Гвардиола.

    • В прошедшем сезоне ЛЧ «Манчестер Сити» вылетел на стадии четвертьфинала от «Тоттенхэма».
    • Команда Гвардиола победила в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Манчестер Сити»

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    07.06.2019 22:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +948

      olic29ivica 19 минут назад

      Пеп так сказал типа до этого не вникал в ЛЧ)))))

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      Рейтинг: +756

      Den Bull 24 минуты назад

      Обычные слова ни о чем, с такими бабками как у МС, грех говорить о чём то другом, считаю провалом не проход Шпор. МС должен был биться с Ливером в финале! Так что Хосеп, ваша недоработочка вышла)

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      Рейтинг: +620

      AHTUNGBOL 32 минуты назад

      В смысле окей, принимает вызов? С таким баблом и подбором игроков, надо прощения просить, а не кичиться на весь мир...

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