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    Песьяков и Шомуродов заключили новые соглашения с «Ростовом»

    «Ростов» продлил соглашения с голкипером Сергеем Песьяковым и нападающим Эльдором Шомуродовым.

    Новый контракт Песьякова рассчитан до лета 2022 года, Шомуродова – до 2024-го.

    Вратарь перешел в ростовский клуб из «Спартака» в 2017 году. В сезоне-2018/19 он провел за ростовчан 25 матчей (девять – на ноль) и пропустил 24 гола.

    Форвард присоединился к «Ростову» также в 2017 году из «Бунедкора». В прошедшей кампании 23-летний футболист сыграл в 32-х встречах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +578

      латунный сепаратист 13 минут назад

      молодцы знают с кем заключать соглашения .шамуродов будет лучшим футболистом страны

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