Песьяков и Шомуродов заключили новые соглашения с «Ростовом»

«Ростов» продлил соглашения с голкипером Сергеем Песьяковым и нападающим Эльдором Шомуродовым.

Новый контракт Песьякова рассчитан до лета 2022 года, Шомуродова – до 2024-го.

Вратарь перешел в ростовский клуб из «Спартака» в 2017 году. В сезоне-2018/19 он провел за ростовчан 25 матчей (девять – на ноль) и пропустил 24 гола.

Форвард присоединился к «Ростову» также в 2017 году из «Бунедкора». В прошедшей кампании 23-летний футболист сыграл в 32-х встречах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.