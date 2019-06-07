Колосков: «До сих пор помню, сколько мне пришлось выпить с Юханссоном, чтобы получить для России финалы Кубка УЕФА и ЛЧ»

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков рассказал о своей работе в организации. Россиянин занимал данный пост с 1980-го по 1996 год.

– Вы прекрасно знаете, что есть так называемая спортивная политика: пока ты не выпьешь, с тобой разговаривать никто не будет. До сих пор помню, сколько мне пришлось выпить с Леннартом Юханссоном (президент УЕФА с 1990-го по 2007 год), чтобы получить сначала [право провести в Москве] финал Кубка УЕФА, потом финал Лиги чемпионов (в 1999-м и 2008 году соответственно).

– То есть непьющий человек вообще не имеет шансов выстроить карьеру в такой организации?

– В те времена и в том составе – исключено. Публика была колоритная: старший вице-президент Гарри Кеван был профсоюзным боссом в Северной Ирландии. Вице-президент Герман Нойбергер – самый молодой полковник Абвера. Генерал Мустафа – боевой генерал из Алжира. Адмирал Лакост – из Аргентины. Уважение с их стороны подпитывалось и тем, как ты себя ведешь, условно говоря, на аперитиве перед ужином. С кем-то поговорил, с кем-то обнялся, кому-то что-то напомнил, чем-то поинтересовался. Потребовалось время, чтобы войти в этот круг – мне ведь сорока лет еще не было.

Моими кураторами были Артемио Франки, который в то время занимал пост президента УЕФА, но в 1983-м трагически погиб, и Герман Нойбергер, о котором я уже сказал. Они все время меня приводили на какие-то тусовки, заботились, чтобы я не оставался один. Уже потом сложились просто блестящие отношения с Авеланжем (Жоао, глава ФИФА с 1974-го по 1998 год). Я бы даже сказал, что он испытывал ко мне какие-то отцовские чувства. Достаточно сказать, что я единственный член исполкома, кто был приглашен к нему в гости на дачу, недалеко от Рио-де-Жанейро. Да и дома у него бывал неоднократно.

Другой вопрос, что никакие личные отношения не способны компенсировать отсутствие профессионализма: авторитет зарабатывается прежде всего делами. Я все-таки пришел из спорта, уже был кандидатом наук, сам поиграл в футбол, пусть не на профессиональном, но на достаточно высоком уровне, у меня имелся опыт успешного руководства оргкомитетом клубного Кубка мира по футболу, комитетом национальных ассоциаций. То есть нужно было и профессионально вести дела, и перед людьми выступать, и расставлять правильные акценты.

Умер экс-президент УЕФА Юханссон