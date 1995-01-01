Бруну Фернандеш заменит Эриксена в «Тоттенхэме» в случае ухода датчанина из клуба

«Тоттенхэм» определился с приоритетным кандидатом на замену Кристина Эриксена на случай, если датский полузащитник будет продан.

Лондонцы ведут переговоры со «Спортингом» и готовы купить капитана клуба – Бруну Фернандеша.

По информации источника, агент футболиста Мигел Пиньо прилетел в Лондон, где встретится с руководством «Тоттенхэма».