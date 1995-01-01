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    Бруну Фернандеш заменит Эриксена в «Тоттенхэме» в случае ухода датчанина из клуба

    «Тоттенхэм» определился с приоритетным кандидатом на замену Кристина Эриксена на случай, если датский полузащитник будет продан.

    Лондонцы ведут переговоры со «Спортингом» и готовы купить капитана клуба – Бруну Фернандеша.

    По информации источника, агент футболиста Мигел Пиньо прилетел в Лондон, где встретится с руководством «Тоттенхэма».

    • Фернандеш в течение пяти лет играл за «Новару».
    • В прошедшем сезоне полузащитник провел 33 матча и забил 20 голов.

    Источник: Correio da Manhã

    Correio da Manhã – португальская ежедневная газета, тираж – 105 тысяч. Самое популярное печатное издание в стране.

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