Бруну Фернандеш заменит Эриксена в «Тоттенхэме» в случае ухода датчанина из клуба

«Тоттенхэм» определился с приоритетным кандидатом на замену Кристина Эриксена на случай, если датский полузащитник будет продан.
Лондонцы ведут переговоры со «Спортингом» и готовы купить капитана клуба – Бруну Фернандеша.
По информации источника, агент футболиста Мигел Пиньо прилетел в Лондон, где встретится с руководством «Тоттенхэма».
- Фернандеш в течение пяти лет играл за «Новару».
- В прошедшем сезоне полузащитник провел 33 матча и забил 20 голов.
Источник: Correio da Manhã
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