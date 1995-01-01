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    «Атлетико» претендует на Санчеса и предложит 3-летний контракт

    Мадридский «Атлетико» заинтересован в покупке форвард «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне предложил чилийцу трехлетний контракт и лично заинтересован в укреплении атакующей линии.

    • Действующий контракт Санчеса с «МЮ» действует до 2022 года.
    • Форвард уже выступал в испанской Примере за «Барселону» с 2011-го по 2014 год.
    • В минувшем сезоне Санчес провел за «МЮ» 27 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер Николо Скира

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