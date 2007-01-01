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    Воспитанник «Чертаново» получил награду от МВД за помощь в поимке преступника

    Воспитанник академии «Чертаново» Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения, получил награду за помощь правоохранительным органам в задержании преступников.

    Социальные сети клуба сообщили, что церемония награждения 20 детей из разных регионов страны состоялась в столичном Университете МВД, на ней присутствовал глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества – смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей в полной мере присуща и совсем юным гражданам нашего общества. Могу сказать, что для таких как вы, смелых, ответственных, решительных, двери наших учебных заведений всегда открыты», – заявил глава МВД.

    • По итогам сезона первая команда «Чертаново» заняла пятое место ФНЛ.
    • Клубу не хватило одного очка, чтобы зацепиться за стыковые матчи.

    Источник: Официальный твиттер академии «Чертаново»

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