Воспитанник «Чертаново» получил награду от МВД за помощь в поимке преступника

Воспитанник академии «Чертаново» Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения, получил награду за помощь правоохранительным органам в задержании преступников.

Социальные сети клуба сообщили, что церемония награждения 20 детей из разных регионов страны состоялась в столичном Университете МВД, на ней присутствовал глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества – смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей в полной мере присуща и совсем юным гражданам нашего общества. Могу сказать, что для таких как вы, смелых, ответственных, решительных, двери наших учебных заведений всегда открыты», – заявил глава МВД.