Чалов – лучший игрок ЦСКА в мае

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком команды по итогам мая, сообщает официальный сайт клуба.
21-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков армейцев (53%), опередив Марио Фернандеса (11%) и Ивана Облякова (10%).
- В мае Чалов сыграл четыре матча в составе ЦСКА и забил три гола.
- Для форварда это уже четвертая награда лучшему игроку месяца в сезоне.
- Ранее он побеждал в опросе фанатов по итогам июля/августа, декабря и марта.
Sky Sports: Чалов находится в сфере интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»