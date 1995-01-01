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    Чалов – лучший игрок ЦСКА в мае

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком команды по итогам мая, сообщает официальный сайт клуба.

    21-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков армейцев (53%), опередив Марио Фернандеса (11%) и Ивана Облякова (10%).

    • В мае Чалов сыграл четыре матча в составе ЦСКА и забил три гола.
    • Для форварда это уже четвертая награда лучшему игроку месяца в сезоне.
    • Ранее он побеждал в опросе фанатов по итогам июля/августа, декабря и марта.

    Sky Sports: Чалов находится в сфере интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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