Sport_inside: «Локомотив» опережает «Спартак» в борьбе за Комличенко

Коротченко получает 500000 евро в год. Если парень не продешевит, с учетом, что миранчуки получают по 2000000 Смолов 4,2 миллиона, Гильерме 2,5.
«Локомотив» включился в борьбу за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
По информации источника, на сегодняшний день «Локомотив» считается фаворитом в гонке за 23-летним игроком.
Также интерес к форварду проявляет «Спартак».
- В сезоне-2018/19 Комличенко сыграл 33 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 29 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
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