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    Sport_inside: «Локомотив» опережает «Спартак» в борьбе за Комличенко

    «Локомотив» включился в борьбу за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

    По информации источника, на сегодняшний день «Локомотив» считается фаворитом в гонке за 23-летним игроком.

    Также интерес к форварду проявляет «Спартак».

    • В сезоне-2018/19 Комличенко сыграл 33 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 29 голов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1956 человек.

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии8
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      Рейтинг: +534

      Genz 21 минуту назад

      Коротченко получает 500000 евро в год. Если парень не продешевит, с учетом, что миранчуки получают по 2000000 Смолов 4,2 миллиона, Гильерме 2,5.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4517

      84aivengo 46 минут назад

      оставайся в европе... не хер возвращаться... не дай бог расслабишься

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      латунный сепаратист 59 минут назад

      а в чём опережает .как это выглядет.больше денег даёт непонятно

      1
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      Рейтинг: +243

      Вальдемар IV 1 час назад

      еще один европу покорять уехал

      0
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      Рейтинг: +19549

      афоня72 1 час назад

      будем посмотреть..

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      Рейтинг: +4914

      prezent2017 1 час назад

      За 2.5 ляма можно взять. Хуже Адриано не будет.

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      Рейтинг: +314

      Boeung777 1 час назад

      Да пусть забирают!!!

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      Рейтинг: +1441

      giluxa1963 > Boeung777 1 час назад

      так он к вам и не пойдет или быть в призерах или бороться за 6 место

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