Долги «Анжи» составляют 90 миллионов

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в клубе и формировании бюджета на следующий сезон.

«Для того, чтобы участвовать в ФНЛ необходимо было до момента подачи документов на лицензирование погасить всю имеющуюся задолженность, плюс показать бюджет, который будет не менее 350 миллионов рублей.

Сейчас задолженность по зарплатам 75 миллионов рублей, 15 миллионов рублей – трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идет формирование бюджета [клуба на следующий год]. Пока картина вырисовывается около 27 миллионов рублей», – сказал Агарагимов.