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    Долги «Анжи» составляют 90 миллионов

    Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в клубе и формировании бюджета на следующий сезон.

    «Для того, чтобы участвовать в ФНЛ необходимо было до момента подачи документов на лицензирование погасить всю имеющуюся задолженность, плюс показать бюджет, который будет не менее 350 миллионов рублей.

    Сейчас задолженность по зарплатам 75 миллионов рублей, 15 миллионов рублей – трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идет формирование бюджета [клуба на следующий год]. Пока картина вырисовывается около 27 миллионов рублей», – сказал Агарагимов.

    • Ранее «Анжи» просил у властей Дагестана помощь в размере 650 миллионов рублей, но получил отказ.
    • Махачкалинская команда финишировала на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2018/19.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +396

      OBOLEV 53 минуты назад

      конечно ) давайте сделаем лигу из 18 команд. а лучше 24 как в чемпионшипе!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      general.lizyukov 1 час назад

      Было ж 2 ляма баксов, это 130 лямов. Нашли где-то 40?

      0
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      Рейтинг: +93

      GSmall > general.lizyukov 1 час назад

      Было около 300 даже вроде

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