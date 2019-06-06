Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА интересуется экс-форвардом «Арсенала» Саного

    Нападающий «Тулузы» Яя Саного попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Foot Mercato.

    По словам агента футболиста, на 26-летнего француза помимо армейцев претендуют клубы из Англии.

    • В сезоне-2018/19 Саного сыграл 23 матча в составе «Тулузы» и забил три гола.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Foot Mercato

    Ресурс, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Создан в 2004 году. Аудитория в твиттере - почти 815 тысяч фолловеров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2019 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 июня 2019, 15:29

      Интересный нап. с тремя забитыми мячами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 июня 2019, 18:03

      Еще надо Сраного и утка удалась

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 6 июня 2019, 13:29

      Норм вариант. Он высокий пластичный парень. Правда немного карявый ;) Думаю может мячей 10 за чемпионат положить) А большего от него и не ждут. Пс ЧМ франции достаточно силовой, поэтому большим форвардам там сложно играть. За то малыши вроде Мбапе и Пепе или Товен рвут всех на части. Считаю надо торговаться и брать ) Правда Нисемуре места совсем не будет ;(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 июня 2019, 13:01

      Трындёж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 6 июня 2019, 12:07

      шоколадные хорошо играют в ЦСКА, вдруг раскроется.
      ЦСКА реально получалось их раскручивать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      19831170 > portero 6 июня 2019, 12:27

      Всё хорошо,только не шоколадные,а темнокожие.Шоколадный глаз так-то и у тебя есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 июня 2019, 12:04

      ....FAKE

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 июня 2019, 10:33

      Ну так то замена Абелю нужна, Чалов ведь один остается и Нисимура.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 июня 2019, 09:29

      Тут просто надо смотреть,кто его агент.Это будет источник слуха.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 6 июня 2019, 09:29

      любители статистики пытаются язвить. Ясненько.
      А КОГДА ЧУДО-БОМБАРДИРЫ ПРИХОДИЛИ В НАШ ЧЕМПИОНАТ, В ЛИЦЕ КИНЦЛА, ПЬЯНОВИЧА И КАТАНЬИ, ЧТО, ТОЖЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ?!?!?
      Какие же все-такие идиоты люди....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян > Ашет Арбузян 6 июня 2019, 10:20

      и за что минусы лепят? Обидел кого-то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 июня 2019, 09:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В сезоне-2018/19 Саного сыграл 23 матча в составе «Тулузы» и забил три гола.
      -------------------------
      Суперфорвард, мля! Но цена подходящая для команды-аутсайдера.

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > prezent2017 6 июня 2019, 09:28

      Тут нет речи о "Зените",звезда которого стремительно покатится вниз,после скорой отставки Миллера,и он вернётся туда,где и прозябал в советском прошлом.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Агасфер 6 июня 2019, 09:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мечтать не вредно.

      -9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11