Долги «Динамо» составляют 5 миллиардов рублей. ВТБ планирует погасить их в течение восьми лет 

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о планах погасить долги «Динамо» в течение восьми лет.

Долги «Динамо» составляют около 5 миллиардов рублей.

ВТБ стал владельцем клуба в апреле 2019 года.

Банк приобрел 99,9961% акций за один рубль.

«Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 миллиардов рублей).

Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу.

Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются», – сказал Костин.