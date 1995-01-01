Долги «Динамо» составляют 5 миллиардов рублей. ВТБ планирует погасить их в течение восьми лет 

Ну вот, а кто-то говорил и утверждал что тут какие-то махинации и т.п. Я сразу говорил что у клуба большие долги.
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о планах погасить долги «Динамо» в течение восьми лет.
- Долги «Динамо» составляют около 5 миллиардов рублей.
- ВТБ стал владельцем клуба в апреле 2019 года.
- Банк приобрел 99,9961% акций за один рубль.
«Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 миллиардов рублей).
Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу.
Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются», – сказал Костин.
- «Динамо» финишировало на 12-м месте в прошедшем сезоне РПЛ.
- По информации «СЭ», новое руководство поставило задачу попасть в топ-5 РПЛ.