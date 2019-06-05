Кепа: «Азар может все. Для меня он лучший футболист АПЛ»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о возможном уходе полузащитника Эдена Азара в «Реал».

«Будем ждать. Слышно много разного. Я могу сказать только, что он отличный игрок. И вдобавок – хороший человек. Он всегда заряжает раздевалку. В 28 лет он находится в отличной личной и спортивной ситуации. Вы можете видеть, как он играет.

Он может делать все: забивать, отдавать передачи, играть ложную девятку, играть слева, справа, он очень быстрый, сильный, великолепен в обыгрыше один на один, хорошо играет из глубины. Для меня он лучший футболист АПЛ.

Уровень Месси и Роналду? Я не могу сказать, но близко. В пятерку лучших в мире я бы его включил», – сказал Кепа.