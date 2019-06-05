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    Кепа: «Азар может все. Для меня он лучший футболист АПЛ»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о возможном уходе полузащитника Эдена Азара в «Реал».

    «Будем ждать. Слышно много разного. Я могу сказать только, что он отличный игрок. И вдобавок – хороший человек. Он всегда заряжает раздевалку. В 28 лет он находится в отличной личной и спортивной ситуации. Вы можете видеть, как он играет.

    Он может делать все: забивать, отдавать передачи, играть ложную девятку, играть слева, справа, он очень быстрый, сильный, великолепен в обыгрыше один на один, хорошо играет из глубины. Для меня он лучший футболист АПЛ.

    Уровень Месси и Роналду? Я не могу сказать, но близко. В пятерку лучших в мире я бы его включил», – сказал Кепа.

    • После финального матча Лиги Европы Азар сказал, что это мог быть его последний матч за «Челси».
    • Игроком интересуется «Реал». По информации Marca, «Реал» может подписать футболиста до конца недели.

    Источник: Marca

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    05.06.2019 21:55
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