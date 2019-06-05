Sky: «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 миллиона за Сарри

«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» о выкупе контракта с Маурицио Сарри. Английский клуб требует у «Ювентуса» компенсацию в размере 5,3 миллиона фунтов стерлингов. Sky Sports со ссылкой на Sky Italia сообщает, что сейчас переход тренера приостановлен.

В интервью Vanity Fair Сарри не исключил возвращения в Италию.

Он начал работать в «Челси» летом 2018 года.

С ним команда выиграла Лигу Европы и заняла третье место в АПЛ.