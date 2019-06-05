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    Sky: «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 миллиона за Сарри

    «Ювентус» ведет переговоры с «Челси» о выкупе контракта с Маурицио Сарри. Английский клуб требует у «Ювентуса» компенсацию в размере 5,3 миллиона фунтов стерлингов. Sky Sports со ссылкой на Sky Italia сообщает, что сейчас переход тренера приостановлен.

    • В интервью Vanity Fair Сарри не исключил возвращения в Италию.
    • Он начал работать в «Челси» летом 2018 года.
    • С ним команда выиграла Лигу Европы и заняла третье место в АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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    05.06.2019 19:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Николай71 4 часа назад

      Этого и стоило ожидать, было немного странно когда пошло сообщение о том что Челси не против отпустить Сарри в Ювентус.

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