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    Evening Standard: Хадсон-Одои близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «Челси»

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к продлению контракта с клубом.

    По информации Evening Standard, 18-летний футболист подпишет с лондонцами новое соглашение сроком на пять лет.

    В марте сообщалось, что «Челси» готов предложить зарплату англичанину в размере 5,2 миллионов фунтов стерлингов в год.

    О продлении контракта с хавбеком английский клуб может объявить после того, как будет завершен трансфер Эдена Азара в «Реал»

    Прошлым летом и в январе этого года Хадсон-Одои отклонил предложение «Челси» о продлении договора. Зимой он был близок к переходу в «Баварию» и даже подавал запрос на трансфер. Тем не менее лондонцы отклонили четыре предложения мюнхенского клуба, последнее из которых составляло 35 миллионов фунтов.

    • В настоящее время Хадсон-Одои восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия, операцию на котором он перенес в конце апреля.
    • Нынешний контракт полузащитника с «Челси» истекает летом 2020 года.

    Источник: Evening Standard

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