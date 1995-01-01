Evening Standard: Хадсон-Одои близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «Челси»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к продлению контракта с клубом.

По информации Evening Standard, 18-летний футболист подпишет с лондонцами новое соглашение сроком на пять лет.

В марте сообщалось, что «Челси» готов предложить зарплату англичанину в размере 5,2 миллионов фунтов стерлингов в год.

О продлении контракта с хавбеком английский клуб может объявить после того, как будет завершен трансфер Эдена Азара в «Реал»

Прошлым летом и в январе этого года Хадсон-Одои отклонил предложение «Челси» о продлении договора. Зимой он был близок к переходу в «Баварию» и даже подавал запрос на трансфер. Тем не менее лондонцы отклонили четыре предложения мюнхенского клуба, последнее из которых составляло 35 миллионов фунтов.