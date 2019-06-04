Дело против Роналду по обвинению в изнасиловании закрыто

Завершилось дело по обвинению форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании Кэтрин Майорги.

Месяц назад в суд Лас-Вегаса поступило заявление о добровольном прекращении дела.

При этом нет информации, сделано это по обоюдному согласию сторону или по ходатайству истца.

В октябре 2018 года американка Кэтрин Майорги заявила о том, что в 2009 году Роналду, будучи футболистов «Реала», изнасиловал ее в гостинице в Лас-Вегасе, а представители португальца заплатили девушке 375 тысяч долларов, чтобы она не обращалась в суд и молчала. После заявления расследование возобновилось.

Роналду отрицал любые обвинения, но из-за подобного внимания многие компании разорвали спонсорские отношения с футболистом.

Например, компания EA Sports убрала Роналду, как главное лицо футбольного симулятора FIFA 19.

