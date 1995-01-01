Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Уткин: «Поддерживаю решение Семака стать сопредседателем предвыборного штаба Беглова. Надо уважать этот шаг»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в предвыборную команду кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

    «Поддерживаю решение Сергея Семака стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Петербурга Беглова. Надо уважать этот шаг.

    Сам я не петербуржец, в тонкости не вдавался, но многие говорят, что поведение и политическая линия Беглова не вполне обычны для города. Что у него на многие городские процессы свой взгляд. Мне прежде всего вспоминаются, конечно, концепция уборки улиц зимой и твердое следование закону о митингах.

    Да, в городе это вызывает неоднозначную реакцию. Санкт-Петербург консервативен. Но именно в такие моменты кандидату нужна общественная поддержка. И Семак тут как тут.

    Раньше он не высказывался на подобные темы. И снова – тем ценнее поддержка Беглова. Только в зрелом возрасте Сергей наконец-то нашел политика, которого стоит поддерживать.

    Да, раньше тренеры «Зенита» не занимали определенной позиции по вопросам городской жизни. Но ведь они были иностранцами. А как остаться в стороне настоящему горожанину? Разумеется, никак.

    Думаю, и Артем Дзюба тоже выскажется. И Александр Кокорин. У него ведь много свободного времени было, чтобы что-то переосмыслить. Выйдет – и поддержит кандидата в губернаторы.

    Хорошая команда в «Зените» складывается. Неравнодушная. И тренер задает тон. Вот и в открытой поддержке Александра Беглова он первым показал пример всем колеблющимся», – написал Уткин.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:00
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77126
    #4
    zigbert
    71402
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru