Адвокат Мамаева: «Надеемся, что 13 июня ребят освободят»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выразил надежду, что его подзащитный и другие фигуранты дела на следующей неделе выйдут на свободу.

«Я уже указывал в суде, что заключение может негативно сказываться на здоровье профессиональных спортсменов. Я был у ребят в конце мая. Тогда Александр Кокорин прихрамывал. И это понятно, ведь его колено никто не лечит. Знаю, что Павел неоднократно болел за время, проведенное в СИЗО. У него нарушился иммунитет, а во время судебного процесса были проблемы с глазами. Их же часто возили в машинах, они мало спали.

Надеемся, что 13 июня их освободят. Чем раньше это случится, тем для них это будет более благостно. Это позволит им летом восстановиться. Сейчас у них уже нет возможности тренироваться и играть в футбол. На поле что-то переделывают, идет ремонт. Остался только спортзал. Ну, это хоть что-то», – сказал Бушманов.