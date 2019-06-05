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    Адвокат Мамаева: «Надеемся, что 13 июня ребят освободят»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выразил надежду, что его подзащитный и другие фигуранты дела на следующей неделе выйдут на свободу.

    «Я уже указывал в суде, что заключение может негативно сказываться на здоровье профессиональных спортсменов. Я был у ребят в конце мая. Тогда Александр Кокорин прихрамывал. И это понятно, ведь его колено никто не лечит. Знаю, что Павел неоднократно болел за время, проведенное в СИЗО. У него нарушился иммунитет, а во время судебного процесса были проблемы с глазами. Их же часто возили в машинах, они мало спали.

    Надеемся, что 13 июня их освободят. Чем раньше это случится, тем для них это будет более благостно. Это позволит им летом восстановиться. Сейчас у них уже нет возможности тренироваться и играть в футбол. На поле что-то переделывают, идет ремонт. Остался только спортзал. Ну, это хоть что-то», – сказал Бушманов.

    • 13 июня суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву.
    • Рассмотрение состоится в 11:00 по московскому времени.
    • Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 18 месяцам колонии общего режима.
    • Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий приговорены к 17 месяцам.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2597

      woyser 45 минут назад

      .овно, а не адвокаты.

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