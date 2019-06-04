«Анжи» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера

Достоин уважения.
Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Анжи», сообщает официальный сайт клуба.
3 июня истек контракт между клубом и 41-летним специалистом.
«Руководство ФК «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера. Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всe!» – говорится в публикации «Анжи».
- Адиев возглавил махачкалинскую команду год назад.
- Под его руководством «Анжи» финишировал в РПЛ на 15-м месте, набрав 21 очко.
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