«Анжи» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера

Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Анжи», сообщает официальный сайт клуба.

3 июня истек контракт между клубом и 41-летним специалистом.

«Руководство ФК «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера. Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всe!» – говорится в публикации «Анжи».

Адиев возглавил махачкалинскую команду год назад.

Под его руководством «Анжи» финишировал в РПЛ на 15-м месте, набрав 21 очко.

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