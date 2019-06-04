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    «Анжи» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера

    Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Анжи», сообщает официальный сайт клуба.

    3 июня истек контракт между клубом и 41-летним специалистом.

    «Руководство ФК «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера. Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всe!» – говорится в публикации «Анжи».

    • Адиев возглавил махачкалинскую команду год назад.
    • Под его руководством «Анжи» финишировал в РПЛ на 15-м месте, набрав 21 очко.

    Адиев попрощался с «Анжи». Тренера качали на руках после вылета из РПЛ

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    04.06.2019 22:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2597

      woyser 42 минуты назад

      Достоин уважения.

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      Рейтинг: +190

      ДЖУZ 1 час назад

      Адиев тащил команду которая и банкрот и не поддержали руководство республики и РПЛ её похоронили, короче кроме болел и игроков все хотели чтоб уже Анжи умер!хоть и проигрывали в основном, но по ситуаыии достойно ушли с премьеры

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      Рейтинг: +937

      Фанат Рубина 3 часа назад

      к нам?
      если Бекиеч решит уйти!!

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