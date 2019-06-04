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    Ягиелка: «К сожалению, мое путешествие в «Эвертоне» после 12 фантастических сезонов подошло к концу»

    Защитник Фил Ягиелка объявил о своем уходе из «Эвертона». 36-летний футболист опубликовал в инстаграме прощальное письмо.

    «Трудно было что-то говорить о моем будущем, поскольку решение не принято клубом до сих пор. К сожалению, мое путешествие в «Эвертоне» после 12 фантастических сезонов подошло к концу. Мне посчастливилось сыграть более 380 матчей и быть капитаном команды в течение шести лет.

    Я могу только поблагодарить всех футболистов, с которыми я играл, весь персонал, который помог мне, председателя правления и, конечно же, удивительных болельщиков. Всем, кто связан с этим особенным клубом, желаю всего наилучшего в будущем», – написал Ягиелка.

    • Игрок выступал за «Эвертон» с 2007 года.
    • В активе Ягиелки 19 голов и 11 результативных передач.
    • Контракт между сторонами истекает 30 июня.

    Источник: Инстаграм Фила Ягиелки

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    04.06.2019 21:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +133

      Shotlandets86 2 часа назад

      В Шеффилд Юнайтед завершать вернётся, похоже, откуда в Эвертон и приходил.

      0
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      Рейтинг: +82

      GSmall 4 часа назад

      Жагелка

      0
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