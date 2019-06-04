Ягиелка: «К сожалению, мое путешествие в «Эвертоне» после 12 фантастических сезонов подошло к концу»

Защитник Фил Ягиелка объявил о своем уходе из «Эвертона». 36-летний футболист опубликовал в инстаграме прощальное письмо.

«Трудно было что-то говорить о моем будущем, поскольку решение не принято клубом до сих пор. К сожалению, мое путешествие в «Эвертоне» после 12 фантастических сезонов подошло к концу. Мне посчастливилось сыграть более 380 матчей и быть капитаном команды в течение шести лет.

Я могу только поблагодарить всех футболистов, с которыми я играл, весь персонал, который помог мне, председателя правления и, конечно же, удивительных болельщиков. Всем, кто связан с этим особенным клубом, желаю всего наилучшего в будущем», – написал Ягиелка.