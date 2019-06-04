Румменигге: «Хамес попросил «Баварию» не выкупать его у «Реала»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не будет выкупать у «Реала» полузащитника Хамеса Родригеса.
По договору между клубами мюнхенцы имеют право приобрести колумбийца за 42 миллиона евро после истечения срока аренды.
«Решение по Хамесу в принципе уже принято. Он был у меня и сказал в личной беседе, что он просит клуб не использовать данную возможность. В данных условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, быть постоянным футболистом основы. Здесь это не гарантировано. Я лично сожалею об этом», – сказал Румменигге.
- 27-летний футболист перешел в «Баварию» из «Реала» летом 2017 года на правах двухгодичной аренды.
- За два сезона хавбек провел в составе мюнхенской команды 67 матчей,забил 15 голов, сделал 20 результативных передач и дважды стал чемпионом Германии.