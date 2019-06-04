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    Медведев – о месте «Зенита» в рейтинге УЕФА: «Могли подняться значительно выше, если бы за последние 4 года играли в ЛЧ»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание петербуржцев в топ-20 клубного рейтинга УЕФА, опубликованного по итогам сезона-2018/19.

    «Зенит» занял 19-е место.

    «Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, «Зенит» мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли бы в Лиге чемпионов. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге. Быть лучшей российской командой в рейтинге с одной стороны, конечно, приятно, а с другой – это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.

    «Зенит» – пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион страны; у нас потрясающая армия болельщиков, не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. У нас потрясающая арена, которая будет центром притяжения не только в дни футбольных матчей. Мы хотим, чтобы каждый день что-то происходило на арене, вокруг арены и я считаю, что эти планы будут абсолютно реальными. Крестовский остров, пространство вокруг арены будет местом, как раньше говорили «культурного отдыха горожан.

    Есть амбиции подняться выше в этом рейтинге. Как мы знаем, борьба в Лиге чемпионов очень напряженная. ЦСКА обыграл дважды «Реал» и оказался на последнем месте в группе, поэтому победа над грандами мирового футбола, даже две такие победы, не гарантируют прохождения в следующий этап. Эти шесть матчей, все от ножа, все как последний бой. И именно к такой игре «Зенит» будет готовиться к Лиге чемпионов», – сказал Медведев.

    В минувшем сезоне «Зенит» завоевал звание чемпиона России и теперь выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

    «Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Зенит» – 19-й

    Источник: Sport24

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    04.06.2019 18:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1023

      general.lizyukov 1 час назад

      Кто мешал играть в ЛЧ? :О

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      kazak1975 5 часов назад

      Было время, когда соседствовали с Севильей. Теперь Севилья круче. Есть к чему стремиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1483

      TOL47 7 часов назад

      Что употребляет это чудо . ЛЕ уже выиграл в этом году, ЛЧ наверное в следующем у него план.

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