«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Зенит» – 19-й

УЕФА представил рейтинг клубов по итогам прошедшего сезона.

Лидером рейтинга является «Реал». Победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» занимает 11-е место. Из российских команд наивысшая позиция у «Зенита» (19-я).

Рейтинг рассчитывается по выступлению клубов в еврокубках за последние пять лет.

1. «Реал»

2. «Барселона»

3. «Бавария»

4. «Атлетико»

5. «Ювентус»

6. «Манчестер Сити»

7. «Севилья»

8. «ПСЖ»

9. «Арсенал»

10. «Порту»

11. «Ливерпуль»

12. «Челси»

13. «Боруссия» Дортмунд

14. «Рома»

15. «Наполи»

16. «Шахтер»

17. «Тоттенхэм»

18. «Манчестер Юнайтед»

19. «Зенит»

20. «Аякс»

...

32. ЦСКА

...

43. «Краснодар»

...

54. «Локомотив»

...

89. «Спартак».