Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Зенит» – 19-й

    УЕФА представил рейтинг клубов по итогам прошедшего сезона.

    Лидером рейтинга является «Реал». Победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» занимает 11-е место. Из российских команд наивысшая позиция у «Зенита» (19-я).

    Рейтинг рассчитывается по выступлению клубов в еврокубках за последние пять лет.

    1. «Реал»

    2. «Барселона»

    3. «Бавария»

    4. «Атлетико»

    5. «Ювентус»

    6. «Манчестер Сити»

    7. «Севилья»

    8. «ПСЖ»

    9. «Арсенал»

    10. «Порту»

    11. «Ливерпуль»

    12. «Челси»

    13. «Боруссия» Дортмунд

    14. «Рома»

    15. «Наполи»

    16. «Шахтер»

    17. «Тоттенхэм»

    18. «Манчестер Юнайтед»

    19. «Зенит»

    20. «Аякс»

    ...

    32. ЦСКА

    ...

    43. «Краснодар»

    ...

    54. «Локомотив»

    ...

    89. «Спартак».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +736

      Derzkiy1 39 минут назад

      Почему Зенит выше ЦСКА за последние 5 лет? За победы в Кубке УЕФА бонусы хорошо идут ? Из за этого Гинер в следующим сезоне решил там поиграть и набрать очков?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6140

      KLIM777 1 час назад

      Что со Спартаком такое случилось?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +736

      Derzkiy1 > KLIM777 38 минут назад

      Романцев ушёл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3997

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Зенит - 19-й
      ЦСКА - 32-й
      Краснодар 43-й
      Локомотив 54-й
      Спартак - Москва

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru