Бекхэм предложил Суаресу четырехлетний контракт в своем клубе

Последний шанс Суареса сохранить своё имя в футболе)))
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС.
Как сообщает Esport3, владелец «Интера» из Майами Дэвид Бекхэм связался с уругвайцем и предложил ему перейти в его клуб после окончания сезона-2019/20.
Экс-игрок сборной Англии предложил 32-летнему футболисту выгодный в финансовом плане четырехлетний контракт. Суарес не дал положительного ответа, но также и не стал пока отказываться.
«Интер» начнет вступления в МЛС в 2020 году.
- В минувшей кампании Суарес провел за каталонцев 49 матчей, забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.
- Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
Открытый испанский спортивный телеканал, третий канал каталонского телевидения. Официально был запущен 5 февраля 2011 года.