Бекхэм предложил Суаресу четырехлетний контракт в своем клубе

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщает Esport3, владелец «Интера» из Майами Дэвид Бекхэм связался с уругвайцем и предложил ему перейти в его клуб после окончания сезона-2019/20.

Экс-игрок сборной Англии предложил 32-летнему футболисту выгодный в финансовом плане четырехлетний контракт. Суарес не дал положительного ответа, но также и не стал пока отказываться.

«Интер» начнет вступления в МЛС в 2020 году.