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    Бекхэм предложил Суаресу четырехлетний контракт в своем клубе

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС.

    Как сообщает Esport3, владелец «Интера» из Майами Дэвид Бекхэм связался с уругвайцем и предложил ему перейти в его клуб после окончания сезона-2019/20.

    Экс-игрок сборной Англии предложил 32-летнему футболисту выгодный в финансовом плане четырехлетний контракт. Суарес не дал положительного ответа, но также и не стал пока отказываться.

    «Интер» начнет вступления в МЛС в 2020 году.

    • В минувшей кампании Суарес провел за каталонцев 49 матчей, забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Esport3

    Открытый испанский спортивный телеканал, третий канал каталонского телевидения. Официально был запущен 5 февраля 2011 года.

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    04.06.2019 17:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2915

      ivan-football-fan 3 часа назад

      Последний шанс Суареса сохранить своё имя в футболе)))

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      Рейтинг: +7137

      Cules2013 5 часов назад

      Через год может и стоит принять приглашение. Не думаю, что в 33 с копейками он будет также нужен Барсе, как и был раньше.

      0
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      Рейтинг: +111

      sachsen-leipzig 8 часов назад

      Маями , я на место Суареса не отказался , вот там жизнь! Ну в принципе Барселона по географически мало уступает Маями , но как я сказал свыше я не отказался, он и так в Европе все выиграл, можно на отдых

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