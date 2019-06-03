Беккенбауэр: «Хочу, чтобы однажды Клопп возглавил «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Франц Беккенбауэр признался, что однажды хочет видеть тренером мюнхенцев главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Я не хочу ничего, кроме того, чтобы однажды он возглавил «Баварию». Он – подходящий человек. Для меня Клопп – один из лучших тренеров мира.

Считаю, что работа в Англии отнимает у вас силы, так как на вас лежит еще больше ответственности в качестве так называемого менеджера. К этому добавляется большее количество игр», – сказал Беккенбауэр.