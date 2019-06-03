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    Беккенбауэр: «Хочу, чтобы однажды Клопп возглавил «Баварию»

    Председатель правления «Баварии» Франц Беккенбауэр признался, что однажды хочет видеть тренером мюнхенцев главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

    «Я не хочу ничего, кроме того, чтобы однажды он возглавил «Баварию». Он – подходящий человек. Для меня Клопп – один из лучших тренеров мира.

    Считаю, что работа в Англии отнимает у вас силы, так как на вас лежит еще больше ответственности в качестве так называемого менеджера. К этому добавляется большее количество игр», – сказал Беккенбауэр.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
    • Под руководством немецкого специалиста английская команда выиграла Лигу чемпионов, еще одни раз вышла в финал турнира и завоевала серебряные медали АПЛ.

    Источник: Sky Sport Germany

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    03.06.2019 16:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2545

      zatonn 4 часа назад

      Во первых, эти слова не что иное, как неуважение действующего тренера, Нико Ковача, проведшего прекрасный дебютный сезон. Во вторых, профукали Клоппа ещё в 2016, пока с Пепом пытались договориться! Некрасиво, герр Беккенбауэр!

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      Рейтинг: +559

      talgatnurzhanov2006 8 часов назад

      В апл это не в германии воробьев считать, там реально пахать надо!

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      Рейтинг: +2575

      Viper for CSKA 8 часов назад

      Боюсь, боржоми пить уже поздно. Из Майнца нужно было брать, как и планировали, но побоялись и потеряли время, как и в случае с тем же Хуммельсом (там ещё и на деньги попали). Нужно теперь следить за подрастающим поколением тренеров. Правда и тут уже поздновато, главного таланта из них вновь упустили, а Тедеско успел знатно репутацию подпортить себе.

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