Семья фаната «Ливерпуля» заявила о его пропаже во время финала ЛЧ. Его арестовали за нападение на полицейских

Болельщик «Ливерпуля», о пропаже без вести которого сообщила его семья, был арестован после того, как предположительно напал на двух полицейских. Они пытались оказать ему помощь, увидев его лежащим пьяным и раздетым на улице..

23-летний Маколи Негус вместе со своим отцом отправился в Мадрид на финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0). Он должен был вернуться домой в воскресенье, но исчез после празднования победы «Ливерпуля» в турнире.

На второй день семья британца начала его поиски, обзвонив все больницы и полицейские участки.

Сегодня испанская полиция подтвердила, что Негус был арестован. По информации источников в полиции, он был задержан за нападение.

«Двое муниципальных полицейских заметили его лежащим полуголым и, по-видимому, без сознания на улице Гойя в центре Мадрида около 2 часов ночи в воскресенье.

Они подошли, чтобы помочь ему, но он был очень пьян и отреагировал, нанеся им удары руками и ногами. Оба полицейских получили легкие повреждения.

Он был арестован за нападение и содержался в отделении национальной полиции района Саламанка.

У полиции имелся отчет о пропавших без вести лицах, но сотрудники правоохранительных органов сразу не поняли, что арестован был именно Маколи, потому что он назвал им неправильное имя из-за состояния, в котором находился.

Имя фаната было зарегистрировано как Мак Колен. Именно так он себя назвал», – сообщил источник.

Сегодня утром Негуса вызвали в суд для допроса судьей. Ожидается, что его освободят под залог, пока будет длиться расследование.