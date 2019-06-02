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    Mundo Deportivo: Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет летом стать игроком «Барселоны».

    По информации Mundo Deportivo, француз намерен прогрессировать, поэтому его цель – играть в одной команде с Лионелем Месси.

    С 1 июля сумма отступных в контракте игрока снизится с 200 до 120 миллионов евро, и тогда каталонцы, скорее всего, попытаются его купить.

    Также хочет вернуться в «Барселону» Неймар, который уже выступал на «Камп Ноу» с 2013 по 2017 год.

    Бразилец сожалеет об уходе из каталонского клуба и собирается исправить собственную ошибку. Однако его будущее полностью в руках «ПСЖ», потому что в контракте форварда нет отступных и парижане вправе просить за него любые деньги.

    Источник: Mundo Deportivo

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