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    «Уфа» интересуется форвардом «Термалики» Вильхьяльмссоном

    «Уфа» ведет переговоры о переходе форварда польского клуба «Термалика» Арни Вильхьяльмссона, об этом заявил агент футболиста Чезаре Маркетти.

    «В настоящее время я веду переговоры с «Десной», «Карпатами», «Львовом» на Украине. Мне также сказали, что «Ворскла» заинтересовалась им. «Динамо» наблюдает за Арни. «Александрия» тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни – подняться на максимально высокий уровень», – сказал агент.

    • С февраля текущего года Вильхьяльмссон выступал на правах аренды за одесский «Черноморец», сыграл 12 матчей и забил семь голов.
    • В 2017 году нападающий провел две игры в составе сборной Исландии.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.

    Источник: Sportarena

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян 1 час назад

      возраст хоть бы указали, что ли...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7107

      Cules2013 2 часа назад

      Скандинавы в нашем унылом СНГшном футболе хорошо себя проявляют.

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