«Уфа» интересуется форвардом «Термалики» Вильхьяльмссоном

возраст хоть бы указали, что ли...
«Уфа» ведет переговоры о переходе форварда польского клуба «Термалика» Арни Вильхьяльмссона, об этом заявил агент футболиста Чезаре Маркетти.
«В настоящее время я веду переговоры с «Десной», «Карпатами», «Львовом» на Украине. Мне также сказали, что «Ворскла» заинтересовалась им. «Динамо» наблюдает за Арни. «Александрия» тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни – подняться на максимально высокий уровень», – сказал агент.
- С февраля текущего года Вильхьяльмссон выступал на правах аренды за одесский «Черноморец», сыграл 12 матчей и забил семь голов.
- В 2017 году нападающий провел две игры в составе сборной Исландии.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.