«Уфа» интересуется форвардом «Термалики» Вильхьяльмссоном

«Уфа» ведет переговоры о переходе форварда польского клуба «Термалика» Арни Вильхьяльмссона, об этом заявил агент футболиста Чезаре Маркетти.

«В настоящее время я веду переговоры с «Десной», «Карпатами», «Львовом» на Украине. Мне также сказали, что «Ворскла» заинтересовалась им. «Динамо» наблюдает за Арни. «Александрия» тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни – подняться на максимально высокий уровень», – сказал агент.