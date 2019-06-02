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    Товарищеский матч. Франция обыграла Боливию, Лемар и Гризманн забили голы

    Франция обыграла Боливию в товарищеском матче со счетом 2:0. Голы забили полузащитник Тома Лемар и форвард Антуан Гризманн.

    Товарищеский матч

    Франция – Боливия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лемар, 5; 2:0 – Гризманн, 43.

    Франция: Ареоля, Павар (Дюбуа, 46), Варан, Умтити, Динь (Менди, 79), Ндомбеле (Матюиди, 66), Гризманн, Лемар (Коман, 66), Мбаппе (Бен Йеддер, 46).

    Боливия – Лампе, Бехарано (Торрес 85), Акин, Бехарано, Сааведра(Фернандес, 66), Галиндо (Сауседо, 46), Джузино (Карраско, 89), Хустиниано, Чумасеро (Вайяр, 81), Кастро (Вака, 73), Морено.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2019 23:50
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