Товарищеский матч. Франция обыграла Боливию, Лемар и Гризманн забили голы

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче со счетом 2:0. Голы забили полузащитник Тома Лемар и форвард Антуан Гризманн.
Товарищеский матч
Голы: 1:0 – Лемар, 5; 2:0 – Гризманн, 43.
Франция: Ареоля, Павар (Дюбуа, 46), Варан, Умтити, Динь (Менди, 79), Ндомбеле (Матюиди, 66), Гризманн, Лемар (Коман, 66), Мбаппе (Бен Йеддер, 46).
Боливия – Лампе, Бехарано (Торрес 85), Акин, Бехарано, Сааведра(Фернандес, 66), Галиндо (Сауседо, 46), Джузино (Карраско, 89), Хустиниано, Чумасеро (Вайяр, 81), Кастро (Вака, 73), Морено.