The Telegraph: де Лигт выбирает между трансфером в «МЮ» и «Барселону». Игрок примет решение в ближайшие дни

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт собирается покинуть клуб, сообщает The Telegraph. По информации источника, несколько месяцев назад футболист уже договорился о переходе в «Барселону», но сейчас он рассматривает вариант с трансфером в «Манчестер Юнайтед».

Один из главных факторов, который может повлиять на решение игрока, – это перестройка в «МЮ». Голландец может закрепиться в основном составе «Юнайтед», в то время как в «Барселоне» он может быть запасным.

Также де Лигт считает, что стиль игры АПЛ полностью отличается от стиля в Эредивизие. Это может помочь ему прогрессировать как игроку. Футболист рассматривает вариант, при котором он проведет несколько лет в Англии и потом поедет в Испанию.