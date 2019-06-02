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    The Telegraph: де Лигт выбирает между трансфером в «МЮ» и «Барселону». Игрок примет решение в ближайшие дни

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт собирается покинуть клуб, сообщает The Telegraph. По информации источника, несколько месяцев назад футболист уже договорился о переходе в «Барселону», но сейчас он рассматривает вариант с трансфером в «Манчестер Юнайтед».

    Один из главных факторов, который может повлиять на решение игрока, – это перестройка в «МЮ». Голландец может закрепиться в основном составе «Юнайтед», в то время как в «Барселоне» он может быть запасным.

    Также де Лигт считает, что стиль игры АПЛ полностью отличается от стиля в Эредивизие. Это может помочь ему прогрессировать как игроку. Футболист рассматривает вариант, при котором он проведет несколько лет в Англии и потом поедет в Испанию.

    • В этом сезоне голландец провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт де Лигта с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: The Telegraph

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    02.06.2019 23:35
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7107

      Cules2013 2 часа назад

      давай к нам, харе уже ломаться, Райола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 3 часа назад

      В ЛФК к ван Дейку шуруй мудила

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      Alex Flash 9 часов назад

      В Барсе он вряд ли будет запасным. А МЮ лихорадит и неизвестно, что получится,а что нет в след сезоне

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1206

      Torvald64 9 часов назад

      Переходить в клуб, который ожидает глобальная перестройка, который на 99% не будет бороться в следующем сезоне ни за что весомое (разве что за 3-4-е место и попадание в ЛЧ) и который при этом не играет в Лиге Чемпионов - странное решение. Надеюсь, что не перейдёт он в МЮ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2528

      Yev 10 часов назад

      Англия или уничтожит его или сделает великим игроком, при наличии упрямства и трудолюбия.

      1
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