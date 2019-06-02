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    «Чемпионат»: Паршивлюк перейдет в «Динамо»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк станет игроком «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

    Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня, игрок перейдет в «Динамо» бесплатно. Сообщается, что Паршивлюк уже договорился о переходе в московский клуб.

    «Ростов» предлагал футболисту контракт с понижением зарплаты, но он отказался от нового соглашения.

    • В сезоне-2018/19 Паршивлюк провел за «Ростов» 26 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Защитник перешел в ростовский клуб из «Анжи» в 2017 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2019 23:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4667

      GoLenaStop 9 часов назад

      Опять паршивлюки бегут из Ростсельмаша....

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