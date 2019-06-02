«Чемпионат»: Паршивлюк перейдет в «Динамо»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк станет игроком «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня, игрок перейдет в «Динамо» бесплатно. Сообщается, что Паршивлюк уже договорился о переходе в московский клуб.

«Ростов» предлагал футболисту контракт с понижением зарплаты, но он отказался от нового соглашения.