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    «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче, но сохранили место в РПЛ

    «Крылья Советов» дома уступили «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

    Единственный и победный гол в составе нижегородцев в конце первого тайма с пенальти забил полузащитник Даниил Фомин.

    В первой встрече самарцы выиграли со счетом 3:1 и благодаря этому сохранили место в Премьер-лиге.

    Чемпионат Россия. Матчи за место в РПЛ. Ответный матч

    Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Фомин, 45+1 (с пенальти).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин (Полуяхтов, 90+4), Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Рабиу, Зиньковский (Зотов, 86), Антон (Яковлев, 71), Шейдаев.

    «Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Абрамов (Игнатович, 29), Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Сергеев, 68), Сапета, Палиенко, Носов (Делькин, 83), Фомин, Салугин.

    Незабитый пенальти: Антон, 55.

    Предупреждения: Денисов, 29 – Салугин, 5; Хрипков, 57; Сапета, 69; Гогличидзе, 88.

    Первый матч – 3:1

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2019 18:56
    Комментарии20
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      Рейтинг: +3

      deniscom2017 3 часа назад

      Договорные матчи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2449

      arzamas 13 часов назад

      Гамно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19529

      афоня72 14 часов назад

      В этом году без сюрпризов..

      2
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      ...
      Рейтинг: +411

      Киркинитидец > афоня72 13 часов назад

      а Тамбов шо не сюрпляс...ээээ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +299

      Хведя > Киркинитидец 13 часов назад

      Калифы на час, как Красноярск или Хабаровск.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1120

      zritelx 14 часов назад

      Многие болельщики других клубов всегда симпатизировали Крыльям-должны они быть в премьер-лиги, но что клубу дало приглашение иностранного тренера с когортой своих друзей в тренерском штабе, а чего -б не заработать.Зачем было убирать российских тренеров, для того что-бы докатиться до стыков.

      1
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      Рейтинг: +29311

      portero 15 часов назад


      Крылья с удачным результатом!

      2
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      Рейтинг: +4031

      subbotaspartak 15 часов назад

      Это поклон болелам нижнего?
      Или это - не повреди ближнему?
      неправильный результат
      Даёт слухам старт.

      0
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      Рейтинг: +4425

      батог > subbotaspartak 12 часов назад

      Воротчик у Нижнего неплохой, в Спартак бы его. Понравилось как позиции выбирает !!!

      0
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      Рейтинг: +992

      JTherry 15 часов назад

      попахивают игры в стыках нехорошим душком...

      0
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      Рейтинг: +4362

      BRO_football 15 часов назад

      Ужасные по игре стыковые матчи. Такое невозможно смотреть!
      Уфа, несмотря на уверенно выигранный первый матч, в ответном тупо сушила игру. Ни одного удара по воротам за весь матч! Да ещё и вратаря удалили за затяжку времени. Ох, и не завидую я тем, кто на этот матч ещё и билеты купил!
      Черышев непонятно что творит в Нижнем Новгороде. Ему вроде как атаковать надо, отыгрываться за первый матч, а он всё равно в защите сидит. Как итог, 3 удара по воротам за весь матч и 2 из них в створ.

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      Рейтинг: +1120

      zritelx > BRO_football 14 часов назад

      Конечно, очень тягостное впечатление от стыков- особенно уровень и готовность претендентов- Томска и Нижнего, для кого такой футбол- уровень игроков ниже плинтуса, к сожалению такова реальность.

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      Рейтинг: +190

      ДЖУZ 15 часов назад

      Жалко что не выкинули, как может команда высшего девезиона которая играет стыки, проигрывать у себя дома, каким бы счётом она не выиграла в гостях, дома можно былт проявить уважение своим болелам

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      Рейтинг: +402

      qawzsexdr 15 часов назад

      Обе игры как под копирку, сценарий прописан заранее?

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