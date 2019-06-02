«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче, но сохранили место в РПЛ

«Крылья Советов» дома уступили «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Единственный и победный гол в составе нижегородцев в конце первого тайма с пенальти забил полузащитник Даниил Фомин.

В первой встрече самарцы выиграли со счетом 3:1 и благодаря этому сохранили место в Премьер-лиге.

Чемпионат Россия. Матчи за место в РПЛ. Ответный матч

Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Фомин, 45+1 (с пенальти).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин (Полуяхтов, 90+4), Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Рабиу, Зиньковский (Зотов, 86), Антон (Яковлев, 71), Шейдаев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Абрамов (Игнатович, 29), Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Сергеев, 68), Сапета, Палиенко, Носов (Делькин, 83), Фомин, Салугин.

Незабитый пенальти: Антон, 55.

Предупреждения: Денисов, 29 – Салугин, 5; Хрипков, 57; Сапета, 69; Гогличидзе, 88.

Первый матч – 3:1