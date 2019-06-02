Французский журналист: представители Рабьо ведут переговоры с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги.

По информации журналиста Téléfoot Жюльена Мейнара, агенты 24-летнего футболиста начали переговоры по возможному трансферу с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Считается, что игрок сборной Франции не будет продлевать с парижским клубом текущий контракт, срок которого истекает в июне. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».