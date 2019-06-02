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    Французский журналист: представители Рабьо ведут переговоры с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги.

    По информации журналиста Téléfoot Жюльена Мейнара, агенты 24-летнего футболиста начали переговоры по возможному трансферу с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

    Считается, что игрок сборной Франции не будет продлевать с парижским клубом текущий контракт, срок которого истекает в июне. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».

    • Воспитанник «ПСЖ» Рабьо забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах прошлого сезона.
    • Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Téléfoot Жюльена Мейнара

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    02.06.2019 16:51
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