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    Представители Неймара опровергли информацию об изнасиловании

    На официальном сайте Неймара появилась реакция на информацию об изнасиловании.

    Согласно UOL Esporte, 31-го мая неназванная девушка сообщила полиции Парижа о том, что нападающий «ПСЖ» 15-го мая занялся с ней сексом без ее согласия.

    «Он был удивлен этой новостью, но некоторые факты по этой ситуации уже были ему известны. Несколько дней назад адвокат из Сан-Паулу от имени предполагемой жертвы предпринял попытку вымогательства.

    Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства будут переданы полицию», – сказано в сообщении.

    • Неймар попал в заявку сборной Бразилии на Копа Америка-2019, который начнется 14 июня.
    • 26-летний форвард досрочно завершил первую тренировку команды из-за травмы.

    Источник: Официальный сайт Неймара

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +171

      artydoc 48 минут назад

      Надо сознаться в ********** и подобных обвинений больше не будет.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Нех.уй ш.люх снимать.
      Хотя он сам ш.люха продажная.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +56

      olmok 1 час назад

      Представители Неймара видимо были архангелами и присутсвовали на встрече

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6034

      Вомбат 2 часа назад

      Ничего, все равно осадочек останется, и обратно в Барселону его уже не возьмут.

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