Представители Неймара опровергли информацию об изнасиловании

На официальном сайте Неймара появилась реакция на информацию об изнасиловании.

Согласно UOL Esporte, 31-го мая неназванная девушка сообщила полиции Парижа о том, что нападающий «ПСЖ» 15-го мая занялся с ней сексом без ее согласия.

«Он был удивлен этой новостью, но некоторые факты по этой ситуации уже были ему известны. Несколько дней назад адвокат из Сан-Паулу от имени предполагемой жертвы предпринял попытку вымогательства.

Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства будут переданы полицию», – сказано в сообщении.