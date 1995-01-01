Представители Неймара опровергли информацию об изнасиловании

Надо сознаться в ********** и подобных обвинений больше не будет.)))
На официальном сайте Неймара появилась реакция на информацию об изнасиловании.
Согласно UOL Esporte, 31-го мая неназванная девушка сообщила полиции Парижа о том, что нападающий «ПСЖ» 15-го мая занялся с ней сексом без ее согласия.
«Он был удивлен этой новостью, но некоторые факты по этой ситуации уже были ему известны. Несколько дней назад адвокат из Сан-Паулу от имени предполагемой жертвы предпринял попытку вымогательства.
Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства будут переданы полицию», – сказано в сообщении.
- Неймар попал в заявку сборной Бразилии на Копа Америка-2019, который начнется 14 июня.
- 26-летний форвард досрочно завершил первую тренировку команды из-за травмы.