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    Алли – о поражении в финале ЛЧ: «Надо работать и использовать эту боль как мотивацию»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подвел итог поражению от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

    «Нам сейчас трудно, но в то же время стоит отметить, как высоко мы прыгнули с нашим выходом в финал. В данный момент трудно найти позитивные моменты, но с ходом времени игроки, тренерский штаб и болельщики взглянут на это путешествие еще раз и поймут, что это еще не конец.

    Надо продолжать работать и использовать эту боль как мотивацию.

    Это было невероятное приключение, хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – цитирует 23-летнего англичанина пресс-служба лондонцев.

    • «Тоттенхэм» впервые сыграл в финале ЛЧ. 4 английских клуба в финалах обоих еврокубков – первый случай в истории.
    • В 38 играх сезона Алли забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12959

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Зрело воспринял ситуацию для своих 23 лет. Успехов тебе!!! *****

      0
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      Рейтинг: +524

      sined1951 2 часа назад

      Поражение заслуженное. У них Льорис больше всех играл с мячом и больше полевых игроков сделал передач.

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