Алли – о поражении в финале ЛЧ: «Надо работать и использовать эту боль как мотивацию»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подвел итог поражению от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«Нам сейчас трудно, но в то же время стоит отметить, как высоко мы прыгнули с нашим выходом в финал. В данный момент трудно найти позитивные моменты, но с ходом времени игроки, тренерский штаб и болельщики взглянут на это путешествие еще раз и поймут, что это еще не конец.

Надо продолжать работать и использовать эту боль как мотивацию.

Это было невероятное приключение, хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – цитирует 23-летнего англичанина пресс-служба лондонцев.