Алли – о поражении в финале ЛЧ: «Надо работать и использовать эту боль как мотивацию»

Зрело воспринял ситуацию для своих 23 лет. Успехов тебе!!! *****
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подвел итог поражению от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.
«Нам сейчас трудно, но в то же время стоит отметить, как высоко мы прыгнули с нашим выходом в финал. В данный момент трудно найти позитивные моменты, но с ходом времени игроки, тренерский штаб и болельщики взглянут на это путешествие еще раз и поймут, что это еще не конец.
Надо продолжать работать и использовать эту боль как мотивацию.
Это было невероятное приключение, хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – цитирует 23-летнего англичанина пресс-служба лондонцев.
- «Тоттенхэм» впервые сыграл в финале ЛЧ. 4 английских клуба в финалах обоих еврокубков – первый случай в истории.
- В 38 играх сезона Алли забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.