Ходдл – о попадании в руку Сиссоко: «Если это пенальти, то их будет по сто штук за матч»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Гленн Ходдл не согласен с решением арбитра финального матча Лиги чемпионов Дамира Скомины назначить на 27-й секунде пенальти в пользу «Ливерпуля» за попадание мяча в руку полузащитника Муссы Сиссоко.

«Это не пенальти. Сиссоко отходил в оборону и, оценивая ситуацию на поле, показывал рукой, словно подсказывая партнерам. Если бы он пытался прервать подачу, он бы вытянул обе руки. Мяч попал ему в грудь, а потом в руку. Если это пенальти, то их будет по сто штук за матч», – сказал Ходдл.

Пенальти реализовал Мохамед Салах .

. Во второй тайме преимущество «Ливерпуля» удвоил Дивок Ориги .

. Мерсисайдцы выиграли со счетом 2:0 и в шестой раз в истории завоевали трофей ЛЧ.