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    Ходдл – о попадании в руку Сиссоко: «Если это пенальти, то их будет по сто штук за матч»

    Бывший игрок «Тоттенхэма» Гленн Ходдл не согласен с решением арбитра финального матча Лиги чемпионов Дамира Скомины назначить на 27-й секунде пенальти в пользу «Ливерпуля» за попадание мяча в руку полузащитника Муссы Сиссоко.

    «Это не пенальти. Сиссоко отходил в оборону и, оценивая ситуацию на поле, показывал рукой, словно подсказывая партнерам. Если бы он пытался прервать подачу, он бы вытянул обе руки. Мяч попал ему в грудь, а потом в руку. Если это пенальти, то их будет по сто штук за матч», – сказал Ходдл.

    • Пенальти реализовал Мохамед Салах.
    • Во второй тайме преимущество «Ливерпуля» удвоил Дивок Ориги.
    • Мерсисайдцы выиграли со счетом 2:0 и в шестой раз в истории завоевали трофей ЛЧ.

    Источник: BBC

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +626

      Мы ЦСКА 51 минуту назад

      та что обсасывать? была рука- был пенальти, нехер махать крыльями в штрафной

      0
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      Рейтинг: +6035

      KLIM777 2 часа назад

      Понятное дело, что бывший игрок тт так скажет, а что скажут бывшие игроки ливерпуля?)))

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      Рейтинг: +153

      Maksim Lagerev 2 часа назад

      С 1 июня вступили новые поавила любое косание руки нарушение правил так что пенальти был

      1
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      Рейтинг: +394

      УхоГорлоНос 3 часа назад

      Так а кто просит игроков руки в штрафной высоко держать?
      Например, можно убирать их за спину и такого не будет. Если не умеешь - не играй в топ матчах - все просто.

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      Рейтинг: +2854

      ivan-football-fan 4 часа назад

      ФОРМАЛЬНО пенальти был.... То есть: мяч коснулся руки в пределах штрафной...
      Но...зачем тогда вообще судьи? ИХ ВСЕХ НАДО ЗАМЕНЯТЬ КОМПАМИ, КАМЕРАМИ И VARами. Судья ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСВЕТСТВЕННОСТЬ: ИГРЫ РУКОЙ НЕ БЫЛО!
      В ТАКОЙ ИГРЕ на 29-й секунде НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ПЕНАЛЬТИ ПО ФОРМАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ!
      Судье повезло, что Ливер сподобился забить и второй гол, а Тоттенхем не смог вообще... А ТО БЫ ЭТОТ "ПЕНДАЛЬ" СДЕЛАЛ ВСЮ ИГРУ В ФИНАЛЕ ЛЧ!

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      Рейтинг: +6035

      KLIM777 > ivan-football-fan 2 часа назад

      тогда нарушится динамика. Представь играют они в футбол и бах свисток, че за фигня? А вот комп определи, что была рука в штрафной. По инерции игрока в чьи ворота назначили пеналь, надо бежать к кому-то чтобы выразить недовольство, а на поле никого не будет. Получится, что весь гнев останется в себе,тем самым нарушится динамика игры

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      Рейтинг: +164

      Nimnul 5 часов назад

      Конечно-конечно,пенальти,это когда 11 номер лондонцев падает в штрафной от сквозняка,а потом Почеттино говорит,что это игра и нырки её часть.

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      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark > Nimnul 3 часа назад

      Да причём тут это? Пеналь левый поставили в начале и испортили всю игру

      -1
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      Рейтинг: +10957

      ВетеR 5 часов назад

      Считаю, что в матчах такого ранга, такие пенальти не проходят !(

      1
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      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark 5 часов назад

      Правильно говорит, не было там пенальти

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