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    «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с победой в Лиге чемпионов

    В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    С победой в самом престижном еврокубковом турнире мерсисайдцев поздравила «Барселона».

    «Поздравляем «Ливерпуль» с очередным титулом Лиги чемпионов», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

    • «Ливерпуль» обошел «Барселону» по числу выигранных трофеев ЛЧ – 6 против 5.
    • В завершившемся розыгрыше турнира «Ливерпуль» выбил «Барселону» на стадии 1/2 финала (0:3, 4:0).

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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