«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с победой в Лиге чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

С победой в самом престижном еврокубковом турнире мерсисайдцев поздравила «Барселона».

«Поздравляем «Ливерпуль» с очередным титулом Лиги чемпионов», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

«Ливерпуль» обошел «Барселону» по числу выигранных трофеев ЛЧ – 6 против 5.

В завершившемся розыгрыше турнира «Ливерпуль» выбил «Барселону» на стадии 1/2 финала (0:3, 4:0).