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    Клопп: «Финал ЛЧ-2020 пройдет в Стамбуле? Я сказал УЕФА, что мы приедем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию после победы в Лиге чемпионов.

    «Сейчас я чувствую облегчение. На поле было столько эмоций, что у всех нас были слезы. Я очень рад за парней. Это огромное эмоциональное потрясение, хотя я намного более спокоен, чем представлял себе, думая о такой победе.

    Для нашей команды это только начало. Лучшая часть их карьер еще впереди. Я счастлив прежде всего за других людей [в клубе].

    Финал следующего сезона Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле? Я уже сказал УЕФА, что мы приедем», – цитирует немца BBC.

    Решающий матч следующего розыгрыша турнира примет Олимпийский стадион в Стамбуле. Матч за Суперкубок УЕФА примет стамбульская «Водафон-Арена» – 14-го августа «Ливерпуль» встретится с победителем Лиги Европы «Челси».

    • Матч с «Тоттенхэмом» закончился со счетом 2:0. Забили полузащитник Мохамед Салах и нападающий Дивок Ориги.
    • Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Трофей стал шестым в его тренерской карьере и первым за четыре года в «Ливерпуле». Под его руководством команда проиграла в финале ЛЕ-2015/16 и ЛЧ-2017/18.
    • В минувшем розыгрыше АПЛ ливерпульцы заняли второе место, проиграв одно очко чемпиону «Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 1 час назад

      Клопп молодец. Вечно на позитиве)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9591

      Garrincha58 7 часов назад

      скорее не приедут в этом то году случилось чудо, но чудеса случаются редко особенно в футболе

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +626

      Мы ЦСКА > Garrincha58 58 минут назад

      да я тоже уверен, что не будет их в финале ближайшие лет 5, но сказал он хорошо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 8 часов назад

      а что лучшего в карьере можно еще иметь как не победу в лч? разве что трижды ее выиграть, и то реал словно сам сдал, надоела ему эта рутина вечного победителя.

      0
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      Рейтинг: +2526

      Yev 13 часов назад

      Я надеюсь, найдутся те, которые с этим поспорят.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2707

      Добрый Бобер > Yev 7 часов назад

      Попробуют поспорить...

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