Клопп: «Финал ЛЧ-2020 пройдет в Стамбуле? Я сказал УЕФА, что мы приедем»

Клопп молодец. Вечно на позитиве)
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию после победы в Лиге чемпионов.
«Сейчас я чувствую облегчение. На поле было столько эмоций, что у всех нас были слезы. Я очень рад за парней. Это огромное эмоциональное потрясение, хотя я намного более спокоен, чем представлял себе, думая о такой победе.
Для нашей команды это только начало. Лучшая часть их карьер еще впереди. Я счастлив прежде всего за других людей [в клубе].
Финал следующего сезона Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле? Я уже сказал УЕФА, что мы приедем», – цитирует немца BBC.
Решающий матч следующего розыгрыша турнира примет Олимпийский стадион в Стамбуле. Матч за Суперкубок УЕФА примет стамбульская «Водафон-Арена» – 14-го августа «Ливерпуль» встретится с победителем Лиги Европы «Челси».
- Матч с «Тоттенхэмом» закончился со счетом 2:0. Забили полузащитник Мохамед Салах и нападающий Дивок Ориги.
- Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Трофей стал шестым в его тренерской карьере и первым за четыре года в «Ливерпуле». Под его руководством команда проиграла в финале ЛЕ-2015/16 и ЛЧ-2017/18.
- В минувшем розыгрыше АПЛ ливерпульцы заняли второе место, проиграв одно очко чемпиону «Манчестер Сити».