Клопп: «Финал ЛЧ-2020 пройдет в Стамбуле? Я сказал УЕФА, что мы приедем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию после победы в Лиге чемпионов.

«Сейчас я чувствую облегчение. На поле было столько эмоций, что у всех нас были слезы. Я очень рад за парней. Это огромное эмоциональное потрясение, хотя я намного более спокоен, чем представлял себе, думая о такой победе.

Для нашей команды это только начало. Лучшая часть их карьер еще впереди. Я счастлив прежде всего за других людей [в клубе].

Финал следующего сезона Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле? Я уже сказал УЕФА, что мы приедем», – цитирует немца BBC.

Решающий матч следующего розыгрыша турнира примет Олимпийский стадион в Стамбуле. Матч за Суперкубок УЕФА примет стамбульская «Водафон-Арена» – 14-го августа «Ливерпуль» встретится с победителем Лиги Европы «Челси».