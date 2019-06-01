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    Медведев: «Скорее всего, «Зенит» сыграет с «Барселоной» в следующем году»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что петербуржцы ведут переговоры с «Барселоной» о проведении товарищеской встречи.

    Сегодня испанские СМИ сообщили, что «Зенит» предложил каталонцам провести игру 1 августа.

    «Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат. Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году.

    Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами», – сказал Медведев.

    • «Зенит» в своей истории ранее никогда не встречался с «Барселоной».
    • В сезоне-2018/19 обе команды стали чемпионами своих стран.

    «Зенит» и «Барселона» могут сыграть в Санкт-Петербурге 1 августа

    Источник: ТАСС

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    01.06.2019 17:33
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6034

      Вомбат 19 часов назад

      Испанцы не знали, когда у нас начинается сезон. Думали, что как у них. То, что Зенит 3 августа играет в чемпионате своей страны оказалось неприятным сюрпризом для испанского журналиста, выдумавшего про матч с Барселоной 1 августа.

      0
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      Рейтинг: +75

      Константинн 19 часов назад

      Видимо в "Барселоне" решили не опускаться ниже определенной планки по выбору соперника для тов. игр, пусть даже за хорошие деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1323

      Леха из Твери 19 часов назад

      А в группе ЛЧ уже не окажутся?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark > Леха из Твери 19 часов назад

      Они первые в чемпионатах, так что нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1379

      koli4ka 19 часов назад

      неча время тратить основного состава Зени на каких-то побиральщиков из Эвропы...

      -1
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      Рейтинг: +3856

      Агасфер 20 часов назад

      Как всегда,пару ( и газу)хватило только на свисток.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8676

      vladimir-7 21 час назад

      Чего писать, что Зенит может сыграть с Барселоной, когда в этом году
      не получается встреча. Наверно Барса испугалась чемпиона России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1613

      Рубинище 21 час назад

      Ну вот, я уж настроился..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3398

      APchelov 21 час назад

      Следующей весной в четвертьфинале сыграем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      Опускатель коняжек > APchelov 21 час назад

      Барса не играет в кубке России)))

      9
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      Рейтинг: -5275

      пьяныйхоровод > Опускатель коняжек 20 часов назад

      Потому-что Барсу Воронежский Факел в 1/8 вынесет , на поле Хабаровского СКА в декабре месяце .

      1
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      Рейтинг: +1

      prynik71 > Опускатель коняжек 19 часов назад

      Этот комментарий сделал мой день

      1
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      Рейтинг: +411

      Киркинитидец > APchelov 19 часов назад

      1 апреля ! эт точно...

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