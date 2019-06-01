Медведев: «Скорее всего, «Зенит» сыграет с «Барселоной» в следующем году»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что петербуржцы ведут переговоры с «Барселоной» о проведении товарищеской встречи.

Сегодня испанские СМИ сообщили, что «Зенит» предложил каталонцам провести игру 1 августа.

«Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат. Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году.

Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами», – сказал Медведев.

«Зенит» в своей истории ранее никогда не встречался с «Барселоной».

В сезоне-2018/19 обе команды стали чемпионами своих стран.

«Зенит» и «Барселона» могут сыграть в Санкт-Петербурге 1 августа