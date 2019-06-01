«Зенит» и «Барселона» могут сыграть в Санкт-Петербурге 1 августа

Как стал известно в марте, «Зенит» и «Барселона» могут провести товарищескую встречу летом.

По информации Mundo Deportivo, матч состоится в Санкт-Петербурге. «Зенит» предложил каталонцам сыграть 1 августа.

Переговоры между клубами находятся в стадии принятия решения. Игра пройдет после того, как каталонская команда вернется из турне по Азии. Как утверждает источник, предложение «Зенита» – очень финансово выгодное для «Барселоны».

Ранее команды никогда между собой не встречались.

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»