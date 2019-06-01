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    «Зенит» и «Барселона» могут сыграть в Санкт-Петербурге 1 августа

    Как стал известно в марте, «Зенит» и «Барселона» могут провести товарищескую встречу летом.

    По информации Mundo Deportivo, матч состоится в Санкт-Петербурге. «Зенит» предложил каталонцам сыграть 1 августа.

    Переговоры между клубами находятся в стадии принятия решения. Игра пройдет после того, как каталонская команда вернется из турне по Азии. Как утверждает источник, предложение «Зенита» – очень финансово выгодное для «Барселоны».

    Ранее команды никогда между собой не встречались.

    «Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1250

      ухоженный крокодил 38 секунд назад

      А это финал ЛЧ?
      В любом случаи, а в случяи с Зенитом будет аншлаг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      jet andy 4 минуты назад

      Вряд ли будет 1го августа, ибо 2го идем на Раммштайн!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      serppion 50 минут назад

      Зенит отымеют! А он, мазохист, за это еще и заплатит. Предложение «Зенита» – очень финансово выгодное для «Барселоны».

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      BigFanFCRV 1 час назад

      Зенит их вынесет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5281

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Как сообщает источник "***** Депортивы" - все вы легконаё....мые долбоящеры .

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      koli4ka 1 час назад

      Расеюшка богатенькая страна и денег для нищих каталонцев нам не жалко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +924

      Фанат Рубина 2 часа назад

      оооо да будет порно...

      3
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      Рейтинг: -5281

      пьяныйхоровод > Фанат Рубина 1 час назад

      Купи заранее крем от мозолей на руках.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1606

      Рубинище > Фанат Рубина 1 час назад

      Зато хоть заранее смогут к ЛЧ настроится. Барселона покажет на каком уровне им придётся играть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +463

      Валерий2705 > Фанат Рубина 1 час назад

      Порно будет в следующем сезоне у вас, без Бердыева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +359

      Gerecht165 2 часа назад

      Фигня. 2-го августа на нашем стадионе концерт Rammstein, он потребует подготовки. Если этот матч и состоится, то точно не 1-го августа.

      2
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      Рейтинг: +3253

      ЮНик 2 часа назад

      "...предложение «Зенита» – очень финансово выгодное для «Барселоны». Ну дык, национального достояния не жалко...

      0
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      Рейтинг: -16

      faze61 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

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