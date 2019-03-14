«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал товарищеский матч с «Барселоной».

«В рамках нашего сотрудничества с «Барселоной» у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и «Барселоны», и «Зенита». Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет», – сказал Медведев.

Президент «Зенита» побывал с рабочим визитом в Барселоне, где встретился с президентом одноименного клуба Жозепом Бартомеу.

Функционеры обсудили перспективы сотрудничества, а также договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.