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    «Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»

    Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал товарищеский матч с «Барселоной».

    «В рамках нашего сотрудничества с «Барселоной» у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и «Барселоны», и «Зенита». Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет», – сказал Медведев.

    Президент «Зенита» побывал с рабочим визитом в Барселоне, где встретился с президентом одноименного клуба Жозепом Бартомеу.

    Функционеры обсудили перспективы сотрудничества, а также договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.

    Источник: Sport24

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    14.03.2019 15:24
    Комментарии19
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 15 марта, 10:47

      Энергично начал свою работу Медведев.

      2
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:05

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://ocn.pt/WW8P

      -3
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 14 марта, 18:31

      У Вильяреала выиграй, а потом на Барсу замахивайся, трепло!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 18:00

      У Барсы опыт перенимать это понятно, а Зенит, что может Барсе в этом плане дать ?... Вот проведут товарняк в Питере, много народу придёт, хорошо клуб заработает. Свой молодняк на стажировку в Барсу отправлять, детских тренеров, менеджмент. А представителям Барсы организовать культурную программу по высшему разряду в Питере...

      3
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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > Рубик Докоян 14 марта, 18:07

      барса и зенит достигли договоренности об обмене месси на заболотного!

      4
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > sssrspartak 14 марта, 18:11

      Только, если с доплатой со стороны Барсы...

      5
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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > Рубик Докоян 14 марта, 20:45

      у нас вова с димой оплатят вояж!!зенит -ихние ....не буду говорить кто!в этом году зеню всяко вытянут в чемпионы!!

      2
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > sssrspartak 14 марта, 21:10

      Газпром все эти вояжи оплатит и без них. Ему не привыкать тратить десятки миллиардов рублей, если не больше сотни на не профильные активы. Зенит пока карабкается и без посторонней помощи, другой вопрос куда доползёт с такой игрой.

      2
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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > Рубик Докоян 14 марта, 21:48

      хотел написать гадости в адрес недо зенита!написать-это уподобиться им самим!ничего не буду

      1
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      ...
      Рейтинг: +254

      fhnv > sssrspartak 15 марта, 21:30

      у месси и так портрет Заболотного над кроватью весит ))

      1
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      Рейтинг: +95

      Киркинитидец 14 марта, 17:27

      а вдруг Зенит выиграит! а где ... в Сочи или в Саранске?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2969

      Zubo 14 марта, 16:24

      Барселона новых спонсоров ищет что-ли ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +820

      Рубинище > Zubo 14 марта, 20:13

      Похоже нашла уже

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      SarJr 14 марта, 15:51

      Скорее провести матч со вторым составом барселоны

      0
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      ...
      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy > SarJr 14 марта, 15:53

      Какой второй состав Барсы, если этот никчемный автобус сможет нагнуть и Барселона Б

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2089

      panmon 14 марта, 15:35

      Побеждайте в ЛЕ и ждите что Барса выиграет ЛЧ - тогда и матч будет

      1
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 15:34

      А пока вот так:
      "В ближайшее трансферное окно Клаудио Маркизио может покинуть санкт-петербургский "Зенит". Возможной причиной ухода 33-летнего итальянца называют конфликт с главным тренером клуба Сергеем Семаком."
      Но надо понимать,что скоро сходящие с футбольного небосклона испанские игроки будут пополнять свои доходы в "Зените".

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      Рейтинг: +631

      acor94 > Агасфер 14 марта, 18:33

      Подтянем пенсионеров, типа Иньесты и Вильи.

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      Рейтинг: +3436

      alp > Агасфер 14 марта, 22:52

      есть маркизио или нет в составе- один хрен

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