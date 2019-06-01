Полиция Мадрида избила фанатов «Тоттенхэма» накануне финала ЛЧ и арестовала четырех человек

Полиция Мадрида подтвердила, что арестовала четырех английских болельщиков накануне финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Инцидент произошел в баре в Пуэрта-дель-Соль в пятницу вечером. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как полицейские входят в заведение с дубинками. А офицер бьет одного из фанатов, находящегося за пределами бара.

По информации Daily Mail, работники правоохранительных органов безо всякой причины избили около 50 поклонников «Тоттенхэма». Многие получили травмы.

«В рамках операции по обеспечению безопасности на финале Лиги чемпионов в Мадриде четверо граждан Великобритании арестованы за нападения. В том числе на сотрудников полиции», – говорится в заявлении пресс-секретаря полиции.

Один из сотрудников бара рассказал, что что полиция отреагировала на жалобы на то, что болельщики лондонской команды проявляли агрессию и выкрикивали оскорбления в адрес фанатов «Ливерпуля».

Тем не менее, болельщики, собравшиеся возле бара, заявили, что вмешательство полиции было совершенно самопроизвольным.

«Мы смеялись и шутили. Это все было о «Тоттенхэме» и просто весело. А потом неожиданно на нас набросились двое полицейских. И вдруг – бах, бах. Они все ворвались внутрь и стали бить столы дубинками. Они делают это только потому, что могут. С ними не все в порядке», – сказал один из болельщиков.

«У меня на плечах был восьмилетний мальчик. Это был его первый выходной, и мы все хорошо проводили время»,– отметил 27-летний фанат «Тоттенхэма» Гарри Уэйд

В свою очередь, поклонники «Ливерпуля» утверждают, что слышали, как небольшая группа фанатов лондонцев выкрикивала неподобающие фразы в адрес их команды.

Сотрудник бара «Тапас» подтвердил, что полиция действительно была вызвана, но сказал, что полицейские действовали слишком жестко.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.