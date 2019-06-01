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    Полиция Мадрида избила фанатов «Тоттенхэма» накануне финала ЛЧ и арестовала четырех человек

    Полиция Мадрида подтвердила, что арестовала четырех английских болельщиков накануне финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

    Инцидент произошел в баре в Пуэрта-дель-Соль в пятницу вечером. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как полицейские входят в заведение с дубинками. А офицер бьет одного из фанатов, находящегося за пределами бара.

    По информации Daily Mail, работники правоохранительных органов безо всякой причины избили около 50 поклонников «Тоттенхэма». Многие получили травмы.

    «В рамках операции по обеспечению безопасности на финале Лиги чемпионов в Мадриде четверо граждан Великобритании арестованы за нападения. В том числе на сотрудников полиции», – говорится в заявлении пресс-секретаря полиции.

    Один из сотрудников бара рассказал, что что полиция отреагировала на жалобы на то, что болельщики лондонской команды проявляли агрессию и выкрикивали оскорбления в адрес фанатов «Ливерпуля».

    Тем не менее, болельщики, собравшиеся возле бара, заявили, что вмешательство полиции было совершенно самопроизвольным.

    «Мы смеялись и шутили. Это все было о «Тоттенхэме» и просто весело. А потом неожиданно на нас набросились двое полицейских. И вдруг – бах, бах. Они все ворвались внутрь и стали бить столы дубинками. Они делают это только потому, что могут. С ними не все в порядке», – сказал один из болельщиков.

    «У меня на плечах был восьмилетний мальчик. Это был его первый выходной, и мы все хорошо проводили время»,– отметил 27-летний фанат «Тоттенхэма» Гарри Уэйд

    В свою очередь, поклонники «Ливерпуля» утверждают, что слышали, как небольшая группа фанатов лондонцев выкрикивала неподобающие фразы в адрес их команды.

    Сотрудник бара «Тапас» подтвердил, что полиция действительно была вызвана, но сказал, что полицейские действовали слишком жестко.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Daily Mail

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    01.06.2019 15:33
    Комментарии24
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      Рейтинг: -398

      SuperPAV9 20 часов назад

      Разнисти надо эту испанию на атомы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер > SuperPAV9 17 часов назад

      Ты не сможешь,из-за тотальной безграмотности.Сейчас мамку позову.чтобы она тебя прогнала спать.Иди к ЕГЭ готовься!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер 20 часов назад

      Блин,и Путина с нацгвардией не пришпилишь к этому эпизоду! Но я бы ввёл очередные секторальные санкции,на всякий случай! Ведь министр иностранных дел Испании намедни не зря назвал Россию врагом Испании-надо соответствовать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7092

      Cules2013 20 часов назад

      Ой, опять вонь из Англии прёт... Бедных англичан, ни в чём неповинных порядочных парней избили изверги-испанцы) Да вы с*ка одни из главных беспредельщиков, особенно на выездных матчах. Вели бы себя прилично, никто бы вас и не трогал.
      А то прямо выглядит будто мадридские полицейские топят за Ливерпуль и просто заглянули в первый попавшийся бар, чтобы отметелить болел ТТХ) Их вызвали из-за того, что они опять устроили дебош, кто-то, видимо, решил вы*бнуться, и полиция не стала церемониться, и правильно сделала. Определённые люди понимают только язык силы. Культурных болельщиков не нужно усмирять силой)

      8
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      Рейтинг: +3856

      Агасфер > Cules2013 20 часов назад

      Поэтому у нас они и были тихие да смирные.Совсем на людей похожи! А те,кто не смог переломить себя через колено,вообще не поехали в наш "тоталитаризм".

      0
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      Рейтинг: -398

      SuperPAV9 > Cules2013 20 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Испания говно

      -4
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      ...
      Рейтинг: +977

      Вот оно чё Михалыч > Cules2013 19 часов назад

      Дык болелы Ливера тоже англичане.Тады по ходу , для баланса надобно бы полиции и болел Ливера прессануть.А то ведь действительно по твоим словам :" выглядит будто мадридские полицейские топят за Ливерпуль"......А ведь все они англичане, то есть как ты сказал про англичан --"Да вы с*ка одни из главных беспредельщиков".

      2
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      Рейтинг: +6034

      Вомбат > Агасфер 19 часов назад

      Неправда. У нас английских фанатов на ЧМ не было и не могло быть. Фанаты во всем мире одинаково тупые. Поэтому английские фанаты верят тому, что все их СМИ в унисон пишут о России, так что ни один их фанат к нам "на верную смерть" не поехал. У нас на ЧМ был мой знакомый англичанин, который очень любит футбол. Но в Глазго, куда Найджел переехал с семьей уже в возрасте за 30, он на стадион не ходит - там ему не нравится. А к нам поехал поболеть за сборную. Вот такие нетипичные англичане были у нас на ЧМ, а совсем не те, которые приехали сегодня в Мадрид.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер > Вомбат 18 часов назад

      Читай внимательно вторую часть моего поста.У нас тоже все свободно оперируют понятиями "фанат" и "болельщик" как им удобно,а по сути-это совершенно разные социальные группы и явления.

      0
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      Рейтинг: -5275

      пьяныйхоровод 21 час назад

      Вспомните ту истерию , которая охватила европейцев в преддверии матчей с Российскими клубами . Атмосфера накалялась самими властями при содействии местных МВД . - "Русские фвашизды идутъ" , "Всем "чибрец" , "На улицу лучше не выходить" и.т.д. и.т.п. А.С.А.В.

      3
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      Рейтинг: +205

      johnny983 22 часа назад

      А с восьмилетним пацаном нехрен ходить в бар! Ума, блин, палата!

      0
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      Рейтинг: +898

      Dizayner 23 часа назад

      ну вот, в баку ведь было все убого и скучно, получайте теперь, но только чур не жаловаться))) хотели веселья? - получите и распишитесь

      7
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      ...
      Рейтинг: +1732

      diadushka > Dizayner 22 часа назад

      в Мадрид полетели около 100 тысяч болельщиков! В баку 2-3000, поскольку в агрессивную страну люди не желают прилетать!
      Из 100 тысяч болельщиков по-любому будет и пьяное быдло, которых надо будет разгонять! Полиция работает! А у вас полиция может только азиатов ТРЕЗВЫХ останавливать, по причине того, что они в футболках Мхитаряна)
      И чтобы не произошло в Мадриде, это не отменяет того, что у вас было скучно и убого!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +898

      Dizayner > diadushka 22 часа назад

      а вот твоего умного мнения ХАЕК никто и не спрашивал, в баку прилетело очень много (гораздо больше 2-3 тысяч) и все было на высшем уровне. а то что ты не можешь завидовать в тряпочку это уже твои проблемы, так что релакс

      3
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      Рейтинг: +1732

      diadushka > Dizayner 22 часа назад

      моего умного мнения никто не спрашивал, зато все с нетерпением ждали твоего комментария на этой ветке, да гешдалах?)))
      Все видели на каком высшем уровне все было организовано, настолько высшем, что самих игроков на поле разве что по силуэтам можно было различить) И полиция не задерживала никого у вас, это просто моя зависть коверкает факты?)))
      Так организовать как у вас было в любом поселке могут хоть каждый день) Просто не каждый поселок потянет "купить" УЕФА)

      -3
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      Рейтинг: +898

      Dizayner > diadushka 22 часа назад

      а ты что затычка во все дырки от имени всех тут писать, да анасы гехбе? да, все было организовано на высшем уровне, да откуда тебе знать как выглядят большие стадионы? правильно в твоей ипучей стране такого никому и не приснится даже, покажи мне факты где кого-то задержали, а то видео которое ты покажешь оно ни о чем, там нет факта задержания, нет вообще ничего. и ничего ты не можешь предоставить о якобы покупке уефа. нет фактов - значит балабол. и на будущее - старайся всегда от своего имени вещать, ок? хотя кому это я - у вас ведь даже имена тюрские)))))))

      2
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      Рейтинг: +1732

      diadushka > Dizayner 22 часа назад

      Когда у армян были имена, тюрки еще по деревьям лазили, не говоря уже об азерах, которые появились от этих самых "древолазных" тюрков спустя пару-тройку тысяч лет!
      Я был на 4 матчах прошлогоднего ЧМ в России и прекрасно знаю как выглядит и организация и большие стадионы! не такой позор как у вас!
      Поэтому уж вам ли злорадствовать задержаниям болельщиков в Мадриде?) Сравни масштабы и организацию там и у вас! На себя сначала посмотрите, прежде чем искать косяки у мадридских организаторов!

      -1
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      Рейтинг: +898

      Dizayner > diadushka 22 часа назад

      да-да конечно, чего уж спорить вы наипервейшие из обезьян))) а я разве что-нибудь про мадридские косяки написал?глаза протри историческая личность

      1
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      Рейтинг: +3856

      Агасфер > Dizayner 20 часов назад

      В Баку тоже успели подраться.Но на каждый хутор-свой масштаб.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер > Dizayner 20 часов назад

      Точнее-из 12 тысяч билетов клубы вернули 6,5,так что цифра посетивших Баку инглезов и их поклонников известна. Ну а про "высший уровень" сложно говорить,но пусть это останется скидкой на патриотизм.Неплохое дело,если его "пустить в дело"....

      0
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      Рейтинг: +2562

      Freyk 23 часа назад

      С английскими фанатами охотно поверю, что у испанской полиции были основания применять силу. Особенно после того, что было в Барселоне.

      5
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      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 23 часа назад

      Ничего страшней не ведел!!!
      Ариббо.

      -1
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      Рейтинг: +29270

      portero 23 часа назад

      это видео ни о чём.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3408

      la verdad 23 часа назад

      Так с ними и надо. Они только уровень «слишком жёстко» и понимают.

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