«Бенфика» отказалась продавать Фелиша в «МЮ» за 90 миллионов

«Манчестер Юнайтед» предпринял попытку приобрести полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

Сумма отступных за 19-летнего футболиста составляет 120 миллионов евро. Английский клуб предложил лиссабонцам 90 миллионов с дополнительными пунктами в договоре, благодаря которым сумма может повыситься до более чем 113 миллионов.

Несмотря на это, президент «Бенфики» Луиш Филипе Виера не согласился на продажу португальца.

Виера была проинформирована о планах «Юнайтед» и будет настаивать на соблюдении пункта о выкупе, если «МЮ» хочет купить хавбека.

На Фелиша также претендует «Манчестер Сити». Председатель «Сити» Ферран Сориано в четверг встретился в Лондоне с Виерой и агентом игрока Жорже Мендешем для обсуждения возможной сделки.