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    «Бенфика» отказалась продавать Фелиша в «МЮ» за 90 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» предпринял попытку приобрести полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

    Сумма отступных за 19-летнего футболиста составляет 120 миллионов евро. Английский клуб предложил лиссабонцам 90 миллионов с дополнительными пунктами в договоре, благодаря которым сумма может повыситься до более чем 113 миллионов.

    Несмотря на это, президент «Бенфики» Луиш Филипе Виера не согласился на продажу португальца.

    Виера была проинформирована о планах «Юнайтед» и будет настаивать на соблюдении пункта о выкупе, если «МЮ» хочет купить хавбека.

    На Фелиша также претендует «Манчестер Сити». Председатель «Сити» Ферран Сориано в четверг встретился в Лондоне с Виерой и агентом игрока Жорже Мендешем для обсуждения возможной сделки.

    • В сезоне=2018/19 Фелиш провел за «Бенфику» 43 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт полузащитника с лиссабонским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: The Mirror

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