Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Клопп записал видеообращение к фанату «Ливерпуля», который не смог полететь на финал ЛЧ из-за рака

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп записал видеообращение для больного болельщика клуба.

    Фанат мерсисайдцев из Ковентри Дэйв Эванс собирался посетить финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Он с женой забронировал билеты и гостиницу задолго до финала. Но несколько недель назад после переезда в Новую Зеландию у него обнаружили рак в терминальной стадии.

    Немецкий специалист обратился к Эвансу со словами поддержки.

    «Привет, Дэйв. Это Юрген Клопп из Ливерпуля примерно за час до нашего отъезда в Мадрид.

    Я слышал о твоей истории. И это действительно трудно воспринимать даже для меня. И, конечно же, для тебя.

    Я слышал, что ты невероятный боец. Но единственное, что я могу тебе сказать, это то, что мы думаем о тебе. Ты действительно с нами.

    Это единственное, что я хочу тебе сказать. Ты боролся так усердно, что я не могу сравнить с этим то, что команда делала в течение года. Потому что это больше, чем футбол. Речь идет о жизни и единственное, что мы стараемся делать целый год – давать людям надежду. Немного радости, несколько хороших моментов для воспоминаний.

    Мы разделяем эти моменты. В этом сезоне или все три с половиной года с момента моего прибытия сюда. Мы делимся этим опытом. Это на самом деле делает нас друзьями.

    От всего сердца желаю тебе всего наилучшего. И я христианин, так что увидимся», – сказал Клопп.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru