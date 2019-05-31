Клопп записал видеообращение к фанату «Ливерпуля», который не смог полететь на финал ЛЧ из-за рака

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп записал видеообращение для больного болельщика клуба.

Фанат мерсисайдцев из Ковентри Дэйв Эванс собирался посетить финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Он с женой забронировал билеты и гостиницу задолго до финала. Но несколько недель назад после переезда в Новую Зеландию у него обнаружили рак в терминальной стадии.

Немецкий специалист обратился к Эвансу со словами поддержки.

«Привет, Дэйв. Это Юрген Клопп из Ливерпуля примерно за час до нашего отъезда в Мадрид.

Я слышал о твоей истории. И это действительно трудно воспринимать даже для меня. И, конечно же, для тебя.

Я слышал, что ты невероятный боец. Но единственное, что я могу тебе сказать, это то, что мы думаем о тебе. Ты действительно с нами.

Это единственное, что я хочу тебе сказать. Ты боролся так усердно, что я не могу сравнить с этим то, что команда делала в течение года. Потому что это больше, чем футбол. Речь идет о жизни и единственное, что мы стараемся делать целый год – давать людям надежду. Немного радости, несколько хороших моментов для воспоминаний.

Мы разделяем эти моменты. В этом сезоне или все три с половиной года с момента моего прибытия сюда. Мы делимся этим опытом. Это на самом деле делает нас друзьями.

От всего сердца желаю тебе всего наилучшего. И я христианин, так что увидимся», – сказал Клопп.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.