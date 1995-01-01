Месси: «У нас с Суаресом и Неймаром есть группа в вотсапе. Мы регулярно общаемся»

Совсем охренели эти земные гаджетоносцы-жить короткое время без общения не могут! Ладно беглый Неймар,а уж Кусарес... Вас бы на подводную лодку месяцев на семь,или просто на палубу каково-нибудь краболова,на путИну.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что до сих пор продолжает общаться с экс-партнером по команде Неймаром в мессенджерах.
По словам лидера каталонской команды, они вместе с бразильцем и Луисом Суаресом регулярно переписываются в вотсапе.
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
«У меня есть группа в вотсапе, в которую входим я, Суарес и Неймар.
Неймар – это феномен. И да, мы продолжаем общаться. Название группы имеет какое-то отношение к Южной Америке. «Три судакас» (The Three Sudacas) или что-то в этом роде», – сказал Месси.
Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» рассматривает возвращение Неймара этим летом.
Sport.es: «ПСЖ» хочет заключить новый контракт с Неймаром