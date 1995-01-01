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    Месси: «У нас с Суаресом и Неймаром есть группа в вотсапе. Мы регулярно общаемся»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что до сих пор продолжает общаться с экс-партнером по команде Неймаром в мессенджерах.

    По словам лидера каталонской команды, они вместе с бразильцем и Луисом Суаресом регулярно переписываются в вотсапе.

    Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.

    «У меня есть группа в вотсапе, в которую входим я, Суарес и Неймар.

    Неймар – это феномен. И да, мы продолжаем общаться. Название группы имеет какое-то отношение к Южной Америке. «Три судакас» (The Three Sudacas) или что-то в этом роде», – сказал Месси.

    Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» рассматривает возвращение Неймара этим летом.

    Sport.es: «ПСЖ» хочет заключить новый контракт с Неймаром

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 12 минут назад

      Совсем охренели эти земные гаджетоносцы-жить короткое время без общения не могут! Ладно беглый Неймар,а уж Кусарес... Вас бы на подводную лодку месяцев на семь,или просто на палубу каково-нибудь краболова,на путИну.

      0
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      Рейтинг: +877

      Dizayner 2 часа назад

      не в обидку, но походу Лео на год вперед интервью дает)))

      1
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > Dizayner 1 час назад

      Да это как обычно. Он редко высказывается, поэтому теперь каждое его предложение будет отдельной новостью. Скорее всего, там всё вью на 10 минут было от силы, а сейчас распишут новостей, будто он вправду там на год вперёд наболтал.

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