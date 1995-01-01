Месси: «У нас с Суаресом и Неймаром есть группа в вотсапе. Мы регулярно общаемся»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что до сих пор продолжает общаться с экс-партнером по команде Неймаром в мессенджерах.

По словам лидера каталонской команды, они вместе с бразильцем и Луисом Суаресом регулярно переписываются в вотсапе.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.

«У меня есть группа в вотсапе, в которую входим я, Суарес и Неймар.

Неймар – это феномен. И да, мы продолжаем общаться. Название группы имеет какое-то отношение к Южной Америке. «Три судакас» (The Three Sudacas) или что-то в этом роде», – сказал Месси.

Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» рассматривает возвращение Неймара этим летом.

Sport.es: «ПСЖ» хочет заключить новый контракт с Неймаром