Sport.es: «ПСЖ» хочет заключить новый контракт с Неймаром

«ПСЖ» намерен продлить контракт с бразильским нападающим Неймаром, сообщает Sport.es.

Действующее соглашение истекает в 2022-м году, а клуб предлагает подписать договор до лета 2023-го.

По новому контракту зарплата 27-летнего футболиста увеличится. Сейчас он зарабатывает 36,8 миллиона евро за сезон.

«ПСЖ» рассчитывает, что продление контракта позволит прекратить слухи о возможном уходе Неймара.

Кроме того, владелец клуба Тамим бин Хамад Аль Тани хочет, чтобы форвард сборной Бразилии оставался игроком парижан во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.