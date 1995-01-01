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    Sport.es: «ПСЖ» хочет заключить новый контракт с Неймаром

    «ПСЖ» намерен продлить контракт с бразильским нападающим Неймаром, сообщает Sport.es.

    Действующее соглашение истекает в 2022-м году, а клуб предлагает подписать договор до лета 2023-го.

    По новому контракту зарплата 27-летнего футболиста увеличится. Сейчас он зарабатывает 36,8 миллиона евро за сезон.

    «ПСЖ» рассчитывает, что продление контракта позволит прекратить слухи о возможном уходе Неймара.

    Кроме того, владелец клуба Тамим бин Хамад Аль Тани хочет, чтобы форвард сборной Бразилии оставался игроком парижан во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 1 час назад

      Вот и отлично - пусть сидит в ПСЖ до старости. Нефиг ему делать, ни в Барсе, ни в Реале.

      1
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      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Многте тут оживлялись каждый раз, когда откуда-то появлялись слухи о "переходе" или "возвращении" Неймара откуда-то или куда-то)))
      Ребята, вы забыли о том КАК , КОГДА И ПОЧЕМУ ОН пришёл в ПСЖ?)))
      У бразильца с его папулей в голове только одно - БАБЛО!
      А, как говорится, "ИХ В ПСЖ ЕСТЬ")))

      2
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      Рейтинг: +2508

      BAIv 3 часа назад

      увеличение его дохода отобьёт желание у всех перекупить Неймара, на него с учетом суммы отступных и так было мало желающих.

      1
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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 5 часов назад

      Думаю новость можно было и так озаглавить - ПСЖ хочет заключить Неймара. А то мало ли, на сторону он часто смотрит.

      2
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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 6 часов назад

      правильно, а то кто будет гавры и метцы обыгрывать по 6-0.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      ZIDAN 05 > KLIM777 3 часа назад

      И это говорит болельщик Зенита. Зенит тоже также ослабляет чемпионат тратя бешанные деньги и становится чемпионом. А на в еврокубках унылое авно

      3
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      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan > ZIDAN 05 2 часа назад

      ))+

      1
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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 > ZIDAN 05 1 час назад

      Какие бешеные?))) бешенные это когда в Махчкалу переходит Это-О получая 20 млн зарплату за год. У Зенита почти все зарплаты окупаются на билетах и атрибутики.

      Кто в еврокубках из России отлично играет? Никто наверное.

      Как может Зенит кого-то ослабить, если в других командах одни днари играют?

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