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    Месси – об уходе Роналду из «Реала»: «Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о решении «Реала» продать нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

    «Когда начинался сезон, я уже говорил об этом, и в Мадриде разозлились из-за моих слов. Но это правда. Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон? Впоследствии «Реал» угодил в кризис. Этот кризис настиг бы любую команду, если бы ее покинул Криштиану.

    Конечно, Ла Лига скучает по нему, потому что топ-игроки делают турнир более конкурентоспособным. Это правда, было хорошее время, когда он играл здесь, потому что мы оба ежегодно стремились к самосовершенствованию. Но сейчас, я думаю, у меня все хорошо», – сказал аргентинец.

    • 31-летний Месси в сезоне-2018/19 забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи в 50 матчах.
    • 34-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В дебютном сезоне в составе «Ювентуса» он отличился 28 голами и 13 ассистами в 43 играх.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 15 минут назад

      Потихоньку спускаясь с футбольного Олимпа(что является естественным ходом событий для наших "смертных богов"),они начинают говорить друг о друге в уважительном тоне,и без двусмысленностей.Ибо приходит понимание, что смерть всех уравняет :летай иль ползай-все в землю ляжем,все прахом будем"...

      1
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      Рейтинг: +533

      klim2m 33 минуты назад

      Окуеть нашим великим напам надо 3 года забивать столько )))

      1
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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 1 час назад

      было время) но сейчас ла лига уже не та

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 1 час назад

      я думаю, у меня все хорошо
      ------------
      да всё просто збс) Ещё осталось опять просрать Копа Америка и можно, короче, на пляже до конца лета загорать.

      0
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      Рейтинг: +1375

      koli4ka 1 час назад

      Похвальные слова от конкурента...

      3
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      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Даже Месси понял!)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +370

      Tyler_Stark > ivan-football-fan 2 часа назад

      Ты так сказал, как-будто Месси даун какой-то

      3
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      Рейтинг: +3589

      александр п 3 часа назад

      Простой расчёт ,Рональдо не молодеет,и его нужно было продать пока за него давали приличные деньги.А на его место взять более молодую суперзвезду.И кто же знал ,что Бейл и Иско ,получив больше игрового времени,не сумеют проявить себя.

      1
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > александр п 1 час назад

      по-моему, это читалось, на фоне отсутствия равноценных трансферов летом.

      0
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      Рейтинг: +432

      АИН-27 > александр п 50 минут назад

      Иско стал меньше играть. До ухода, КриРо никак не мешал Иско.

      0
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      Рейтинг: +3589

      александр п > Cules2013 43 минуты назад

      Разве Реал можно назвать недоукомплектованной командой?

      1
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      Рейтинг: +3589

      александр п > АИН-27 29 минут назад

      Иско перешёл в Реал в качестве восходящей суперзвезды,но при КриРо как то потух.

      0
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      Рейтинг: +4620

      piligrim1986 3 часа назад

      все верно сказал

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