Месси – об уходе Роналду из «Реала»: «Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о решении «Реала» продать нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Когда начинался сезон, я уже говорил об этом, и в Мадриде разозлились из-за моих слов. Но это правда. Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон? Впоследствии «Реал» угодил в кризис. Этот кризис настиг бы любую команду, если бы ее покинул Криштиану.

Конечно, Ла Лига скучает по нему, потому что топ-игроки делают турнир более конкурентоспособным. Это правда, было хорошее время, когда он играл здесь, потому что мы оба ежегодно стремились к самосовершенствованию. Но сейчас, я думаю, у меня все хорошо», – сказал аргентинец.