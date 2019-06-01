Месси – об уходе Роналду из «Реала»: «Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»

Потихоньку спускаясь с футбольного Олимпа(что является естественным ходом событий для наших "смертных богов"),они начинают говорить друг о друге в уважительном тоне,и без двусмысленностей.Ибо приходит понимание, что смерть всех уравняет :летай иль ползай-все в землю ляжем,все прахом будем"...
Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о решении «Реала» продать нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».
«Когда начинался сезон, я уже говорил об этом, и в Мадриде разозлились из-за моих слов. Но это правда. Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон? Впоследствии «Реал» угодил в кризис. Этот кризис настиг бы любую команду, если бы ее покинул Криштиану.
Конечно, Ла Лига скучает по нему, потому что топ-игроки делают турнир более конкурентоспособным. Это правда, было хорошее время, когда он играл здесь, потому что мы оба ежегодно стремились к самосовершенствованию. Но сейчас, я думаю, у меня все хорошо», – сказал аргентинец.
- 31-летний Месси в сезоне-2018/19 забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи в 50 матчах.
- 34-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В дебютном сезоне в составе «Ювентуса» он отличился 28 голами и 13 ассистами в 43 играх.