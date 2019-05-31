товарищ Джон О"Генри пообещал товарищу Юргену цы-Клоппу необязательно выигрывать АПЛ
Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выразил уверенность, что в сезоне-2019/20 мерсисайдцы сумеют впервые в истории выиграть английскую Премьер-лигу.
«Отсутствие победы в АПЛ в этом году означает, что это будет еще большей целью на следующий сезон. Мы победим в следующем году, поскольку команда уже достаточно сильна. Финал Лиги чемпионов и чемпионство в АПЛ – разные вещи. Возвращение в финал было тем, о чем думали наши парни», – сказал Генри.
- В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в 1990 году, еще до создания АПЛ.
- Сегодня команда Юргена Клоппа сыграет с «Тоттенхэмом» в финальном матче Лиги чемпионов.