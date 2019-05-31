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    Владелец «Ливерпуля» пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне

    Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выразил уверенность, что в сезоне-2019/20 мерсисайдцы сумеют впервые в истории выиграть английскую Премьер-лигу.

    «Отсутствие победы в АПЛ в этом году означает, что это будет еще большей целью на следующий сезон. Мы победим в следующем году, поскольку команда уже достаточно сильна. Финал Лиги чемпионов и чемпионство в АПЛ – разные вещи. Возвращение в финал было тем, о чем думали наши парни», – сказал Генри.

    • В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в 1990 году, еще до создания АПЛ.
    • Сегодня команда Юргена Клоппа сыграет с «Тоттенхэмом» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Источник: Metro

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1375

      koli4ka 1 час назад

      товарищ Джон О"Генри пообещал товарищу Юргену цы-Клоппу необязательно выигрывать АПЛ

      1
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 1 час назад

      Не обещал бы того, чего не следует. Ливерпуль уже в 3-й раз стоит/стоял на грани великих свершений, и пока что - зеро. Следующий сезон АПЛ - это следующий сезон. Не известно, как всё сложится, может ни на какое чемпионство вы не будете вообще претендовать.
      Практика показывает, в 9/10 случаев, все обещания и понты заканчиваются очень плачевно. Посмотрим, что будет сегодня с ТТХ.

      1
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      Рейтинг: -16

      faze61 2 часа назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -3
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      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Вижу доминирующее раздражение и разочарование)))
      Значит, много людей, БОЛЕЮЩИХ ЗА Ливерпуль!)))
      А вообще-то, друзья.... судьба чемпионства СТАТИСТИЧЕСКИ решилась только в последнем туре!
      А ФАКТИЧЕСКИ - ТОЛЬКО ЗА ТУР ДО ЭТОГО в игре МанеСити протиы Лестера!
      Тогда Лестер ...мог легко сыграть в ничью, если не сказать большего... Феноменальный и...(давайте честно!) СЛУЧАЙНЫЙ гол Компани спас МанСити!
      Так что...если в следующем году всё будет примерно так же, СТАВЛЮ НА ЛИВЕРПУЛЬ!))

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      Рейтинг: +254

      professor13 > ivan-football-fan 1 час назад

      Ливерпуль тоже забивал не мало случайных и простых голов которые приносили очки

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      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Он "зуб давал", кто видел?))

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      Рейтинг: +612

      Jhon1989 3 часа назад

      С точностью да на оборот!!! После таких заявлений.

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      Рейтинг: +64

      GSmall 4 часа назад

      Я на тоттен ставлю.Почетино устал без трофеев,он сам выбежит помочь в случае конфуза)

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      Рейтинг: +16

      DonBaton 4 часа назад

      Языком πздеть не мешки ворочать,опять обосрутся как уже не первый раз обсирались в АПЛ

      5
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      Рейтинг: +2508

      BAIv > DonBaton 3 часа назад

      после таких заявлений обычно и бывает обделывание

      4
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      Рейтинг: +1440

      TOL47 4 часа назад

      ЛЧ сначала выиграйте а после можно и АПЛ всё бросить. Вдруг сегодня конфуз случится. Тоттенхэм тоже просто так не отдаст ЛЧ.

      3
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