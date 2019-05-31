Владелец «Ливерпуля» пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выразил уверенность, что в сезоне-2019/20 мерсисайдцы сумеют впервые в истории выиграть английскую Премьер-лигу.

«Отсутствие победы в АПЛ в этом году означает, что это будет еще большей целью на следующий сезон. Мы победим в следующем году, поскольку команда уже достаточно сильна. Финал Лиги чемпионов и чемпионство в АПЛ – разные вещи. Возвращение в финал было тем, о чем думали наши парни», – сказал Генри.